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[오늘 A주] 휴전 연장에 상승...전략물자 인듐 관련주 급등

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AI 핵심 요약

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  • 중국 증시가 22일 지정학적 리스크 완화로 상승했다.
  • 상하이종합지수 0.52% 오른 4106.26으로 마감했다.
  • 트럼프 대통령 이란 휴전 연장 발표에 시장이 호응했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상하이종합지수 4106.26(+21.18, +0.52%)
선전성분지수 15177.29(+195.15, +1.30%)
촹예반지수 3752.76(+63.82, +1.73%)
커촹반50지수 1451.14(+24.46, +1.72%)

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 보합세를 보였던 중국 증시는 22일 상승했다. 지정학적 리스크로 인한 공포 지수가 낮아지면서 증시가 강세를 보였다.

이날 상하이종합지수는 0.52% 상승한 4106.26, 선전성분지수는 1.30% 상승한 15177.29, 촹예반지수는 1.73% 상승한 3752.76으로 각각 장을 마감했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 SNS를 통해 "(파키스탄 측으로부터) 이란 지도부가 하나의 협상안을 제시할 때까지 이란 공격을 중단해 달라는 요청을 받았다"면서 이를 받아들여 휴전 연장을 결정했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 "(이란과) 휴전은 이란 측 협상안이 제출돼 (협상) 논의가 끝날 때까지 연장될 것"이라고 덧붙였다. 다만 미군의 호르무즈 해협 봉쇄는 계속될 것이라고 발언했다. 

아직 미국과 이란의 종전 협상 개시 여부가 결정되지는 않았지만 시장은 전쟁이 이미 협상 국면에 접어든 것으로 판단하고 있다. 이로 인해 이날 중국 증시 역시 상승세를 기록했다.

화시(華西)증권은 "미국과 이란의 기싸움이 계속되고 있지만 공포 지수는 전쟁 전 수준으로 하락했고, 이는 글로벌 자금의 지정학적 위험에 대한 민감성이 점차 낮아지고 있음을 나타낸다"며 "중국 증시 역시 경제 펀더멘털과 내수 경기로 관심이 옮겨가고 있다"고 평가했다. 이어 "중국의 1분기 성장률이 예상치를 넘어섰고, 물가가 회복되고 있으며, 부양 정책이 추진되면서 주가 회복의 기반이 강화되고 있다"고 설명했다.

[그래픽=퉁화순재경] 상하이종합지수 22일 추이

이날 특징주로는 인듐 관련 주가 대거 상승했다. 윈난저예(雲南鍺業), 신예구펀(鋅業股份) 등이 상한가를 기록했다.

미국의 광통신 업체인 루멘튬이 올해부터 2030년까지 인화인듐 수요가 매년 평균 85% 급증할 것이라는 예측을 내놓자 관련 주가 반응했다. 인화인듐은 데이터 센터 광모듈에 사용되는 핵심 물질이다. 중국은 인화인듐의 원료인 고순도 인듐의 전 세계 공급망을 사실상 장악하고 있다. 고순도 인듐은 중국이 전략 물질로 지정해 관리하고 있다. 특히 자원이 부족하고 정제 기술 장벽이 높아 중국 업체들의 수혜가 예상된다.

반도체 소재 역시 강세를 보였다. 관스커지(冠石科技), 루웨이광뎬(路維光電) 등이 상한가를 기록했다.

반도체 소재 중 광마스크, 스퍼터링 타깃 등 분야에서 중국이 기술 자립에 성공할 것이라는 예상이 나오면서 관련 기업들의 주가가 상승했다. 특히 SEMI(국제반도체산업협회)가 반도체 시장 규모가 1조 달러 규모에 도달하는 시점을 기존의 2030년에서 2026년으로 앞당긴 점도 호재로 작용했다.

한편 이날 중국 인민은행 산하 외환 거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.8635위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.8594위안) 대비 0.0041위안을 올린 것으로, 위안화 가치로는 0.06% 하락한 것이다.

ys1744@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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