뉴로핏 아쿠아 AD, 서울대병원 등 4개 상급종합병원 뚫었다

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레켐비·키순라 처방 적격성·부작용 모니터링

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 전문기업 뉴로핏이 주요 상급종합병원에 치매 치료제 영상분석 소프트웨어 공급을 확대하며 알츠하이머병 치료 시장 공략에 속도를 내고 있다.

뉴로핏은 서울대학교병원, 고려대학교구로병원, 고려대학교안암병원, 충남대학교병원과 치매 치료제 처방 및 치료 효과·부작용 모니터링 소프트웨어인 '뉴로핏 아쿠아 AD(Neurophet AQUA AD)' 공급 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

뉴로핏 아쿠아 AD [사진=뉴로핏]

이번 계약을 통해 뉴로핏은 국내 주요 상급종합병원을 고객사로 확보하며 향후 의료기관 전반으로 공급을 확대할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

뉴로핏 아쿠아 AD는 MRI(자기공명영상)와 PET(양전자방출단층촬영) 영상을 정량 분석해 항아밀로이드 항체 치료제 투약 전 과정에 필요한 뇌 영상 분석 기능을 제공하는 소프트웨어다.

치료제 투약 전에는 환자의 처방 적격성을 평가하고, 투약 중에는 치료제 관련 부작용을 모니터링한다. 투약 이후에는 치료 효과를 분석할 수 있어 알츠하이머병 치료 전 주기를 지원한다.

특히 최근 국내 도입이 확대되고 있는 레켐비(성분명 레카네맙)와 키순라(성분명 도나네맙)는 치료 과정에서 ARIA(아밀로이드 관련 영상 이상반응) 모니터링이 필수적이다. 이에 따라 부작용 관련 뇌 영상 바이오마커를 분석할 수 있는 뉴로핏 아쿠아 AD에 대한 의료기관 수요도 증가하고 있다.

빈준길 뉴로핏 공동대표는 "서울대병원을 포함한 주요 상급종합병원에 뉴로핏 아쿠아 AD를 공급하며 알츠하이머병 치료제 처방 관련 영상 분석 분야에서 제품 경쟁력을 입증하고 있다"며 "이를 기반으로 향후 국내 의료기관 전반으로 공급을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com