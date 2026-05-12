뉴로핏, 美 신경방사선학회서 '뉴로핏 아쿠아 AD 플러스' 공개

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 전문기업 뉴로핏은 오는 17일부터 20일까지(현지시간) 미국 오스틴에서 열리는 제64회 미국 신경방사선학회(ASNR 2026)에 참가한다고 12일 밝혔다.

뉴로핏은 이번 학회에서 알츠하이머병 치료제 처방 관련 뇌 영상 종합 분석 솔루션 '뉴로핏 아쿠아 AD 플러스(Neurophet AQUA AD Plus)'를 선보인다.

뉴로핏 로고. [사진=뉴로핏]

뉴로핏 아쿠아 AD 플러스는 MRI(자기공명영상)와 PET(양전자방출단층촬영) 영상을 정량 분석해 치료제 투약 전 환자의 처방 적격성 판단부터 투약 중 부작용 모니터링, 투약 후 치료 효과 분석까지 지원하는 영상 기반 소프트웨어로 알츠하이머병 치료 과정 전주기에 걸친 영상 기반 의사결정을 지원한다.

뉴로핏은 부스 전시를 통해 뉴로핏 아쿠아 AD 플러스와 함께 뇌신경 퇴화 영상 분석 소프트웨어 '뉴로핏 아쿠아(Neurophet AQUA)', PET 영상 정량 분석 소프트웨어 '뉴로핏 스케일 펫(Neurophet SCALE PET)'도 소개할 예정이다. 학회 기간 중 조시 코헨 뉴로핏 미주 사업총괄은 '알츠하이머병 치료 효과(Therapeutic Impact in Alzheimer's Disease)'를 주제로 강연을 진행한다.

빈준길 뉴로핏 공동대표는 "뉴로핏 아쿠아 AD 플러스는 알츠하이머병 치료제 처방 관련 영상 분석 분야에서 국내외 의료기관을 중심으로 제품 도입 수요가 확대되고 있다"며 "이번 ASNR 2026 참가를 계기로 글로벌 헬스케어 기업들과 파트너십을 확대하고 현지 의료기관 중심의 제품 공급 확대에 나설 계획"이라고 말했다.

한편 ASNR은 뇌·척수 등 중추신경계 질환 분야 영상 기술과 임상 연구 성과를 공유하는 국제 학술대회다. 국내외 전문의와 연구자들이 최신 연구 결과와 임상 경험을 논의하는 학술 교류의 장으로 평가받고 있다.

sykim@newspim.com