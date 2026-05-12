정성호, 檢총장대행과 5·18 묘지 참배 예정…검찰 지휘부 첫 방문

AI 핵심 요약beta
- 정성호 법무부 장관이 15일 구자현 검찰총장 직무대행 등과 광주 5·18 국립묘지를 참배한다.
- 법무부 장관과 검찰 총책임자가 함께 묘지를 찾는 것은 처음으로, 과거 국가 권력의 인권 침해를 반성하는 메시지다.
- 정 장관은 검찰이 국민에게 가한 아픔에 책임 있게 사과하고 변화해야 한다고 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 5·18 민주화운동 46주년을 앞두고 정성호 법무부 장관이 구자현 검찰총장 직무대행 등 검찰 고위 간부들과 함께 5·18 국립묘지를 참배한다.
12일 법조계에 따르면 정 장관은 오는 15일 구 대행, 광주 지·고검장, 법무부 검찰 실·국장들과 광주 5·18 국립묘지를 참배할 계획이다.
참배에는 구 대행을 비롯해 박규형 대검찰청 기획조정부장, 최지석 공공수사부장, 김태훈 대전고검장, 박철우 서울중앙지검장, 성상헌 남부지검장 등 검찰 지휘부도 참석할 예정이다.
법무부 장관이 검찰 총책임자와 묘지를 찾는 건 이번이 처음이다. 과거 국가 권력의 인권 침해 행태를 반성한다는 메시지 차원으로 풀이된다.
정 장관은 지난달 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "현재 검찰이 처한 어려운 현실과 다수 검사들의 노고를 잘 알고 있지만, 국민은 검찰이 국민에게 가한 아픔과 고통에 대해 책임 있게 사과하고 변화하는 모습을 기대하고 있다"며 자성을 촉구한 바 있다.
hong90@newspim.com