뉴로핏, 美 '의료영상 AI 석학' 영입…글로벌 시장 진출 속도

AI 핵심 요약beta
- 뉴로핏이 21일 미국 의료영상 석학 로렌스 타넨바움을 과학자문위원으로 영입했다고 밝혔다
- 타넨바움은 RadNet CTO와 마운트사이나이 의대 교수 등을 역임한 신경영상 분야 30년 경력 전문가다
- 뉴로핏은 그의 합류를 계기로 뇌 영상 AI 임상 적용을 고도화하고 북미 중심 글로벌 네트워크 협력을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 뉴로핏이 미국 의료영상 분야 석학을 과학자문위원으로 영입하며 북미 의료 인공지능(AI) 시장 공략에 속도를 내고 있다.
뉴로핏은 세계적인 신경영상 전문가인 로렌스 타넨바움(Lawrence N. Tanenbaum MD, FACR) 박사를 과학자문위원으로 영입했다고 21일 밝혔다.
타넨바움 박사는 신경영상 분야에서 30년 이상 임상·연구·산업 경험을 보유한 전문가다. 의료영상 AI와 MRI(자기공명영상), CT(컴퓨터단층촬영) 기반 첨단 영상 기술 발전에 참여해왔다.
그는 미국 최대 외래 영상진단 서비스 기업인 RadNet에서 부사장 겸 최고기술책임자(CTO)를 역임하며 의료영상 기술의 임상 적용과 산업화를 이끌었다. 미국 마운트사이나이 아이칸 의과대학(Icahn School of Medicine at Mount Sinai) 영상의학 분야 교수로 활동하며 학계 연구도 이어왔다. 아울러 미국영상의학회(American College of Radiology) 펠로우와 북미영상의학회(Radiological Society of North America) 석학 과학자문위원으로 활동하는 등 글로벌 의료영상 분야에서 영향력을 인정받고 있다.
뉴로핏은 이번 영입을 계기로 뇌 영상 기반 의료 AI 기술의 임상 적용성을 고도화하고, 북미 중심 글로벌 임상 네트워크를 활용해 주요 의료기관 및 기업과 협력을 확대할 계획이다.
타넨바움 박사는 "뉴로핏의 기술력과 비전에 공감했다"며 "AI 기반 의료영상 기술이 실제 임상 현장에서 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 기여하겠다"고 말했다.
빈준길 뉴로핏 공동대표는 "타넨바움 박사는 의료영상과 AI 융합 분야의 세계적 전문가"라며 "이번 영입을 통해 글로벌 수준의 임상 신뢰도를 강화하고 미국 시장 중심의 해외 사업 경쟁력 확보에 속도를 낼 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com