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이엔셀, 미국 안델린과 CGT CDMO 시장 공동진출

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  • 이엔셀이 9일 미국 안델린과 북미·아시아 공동영업에 착수했다고 밝혔다
  • 양사는 ASGCT 2026에서 파트너십 킥오프 미팅을 갖고 CDMO 공동영업 및 전략을 논의했다
  • 양사는 강점을 결합해 글로벌 고객 대응력과 아시아 진출을 강화하고 임상·네트워킹 협력을 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

북미·아시아 연계 영업 착수…글로벌 고객 대응력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 세포·유전자치료제(CGT) 전문기업 이엔셀이 미국 CGT 위탁개발생산(CDMO) 기업 안델린 바이오사이언스와 북미·아시아 시장을 연계한 공동영업에 착수했다고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 양사는 최근 미국 보스턴에서 개최된 세계 최대 규모의 CGT 학회 'ASGCT Annual Meeting 2026'에 참가해 파트너십 킥오프 미팅을 진행했다. 이 자리에서 북미 시장 공동영업 확대와 아시아 시장 고객 유입을 위한 실행전략을 논의했다.

시장조사기관에 따르면 글로벌 세포·유전자치료제 CDMO 시장은 2030년 약 40조원 규모로 성장할 것으로 예상되며, 특히 아시아태평양 지역이 연평균 약 29%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망된다.

이엔셀-안델린바이오 'ASGCT Annual Meeting 2026' 참가 협업미팅 기념 사진. [사진=이엔셀]

안델린은 미국 오하이오주 콜럼버스에 기반을 둔 유전자치료제용 바이럴 벡터 개발·분석·생산 전문 CDMO 기업이다. 20년 이상의 경험을 바탕으로 AAV 허가 약물인 Zolgensma 및 Elevidys를 포함해 500건 이상의 cGMP 임상 배치 생산과 80건의 글로벌 임상시험 지원 실적을 확보했다.

양사는 안델린의 유전자치료제 및 바이럴 벡터 개발 생산 역량과 이엔셀의 세포·유전자치료제 개발·생산 경험, 국내 임상 연계 인프라를 결합해 글로벌 고객 대응력을 강화할 계획이다. 공동 프로모션 및 고객 데이터 구축, 공정개발·생산·분석 분야 상호 벤치마킹, 기술·사업 영역 확대 등을 주요 협력과제로 설정했다.

특히 후기 임상 단계에서 인종 다양성 확보와 임상 지역 확대를 추진하는 북미 고객사를 대상으로 한국 내 임상 및 연구자 주도 임상(IIT) 연계 가능성을 검토했다. 이엔셀은 국내 첨단재생의료 기반 환경과 서울 주요 대형병원 네트워크, 양사 간의 생산 인프라 협력을 활용해 아시아 권역 진출을 지원할 방침이다.

양사는 향후 BIO USA, CSGCT, Cell & Gene Meeting on the Mesa(MESA) 등 주요 글로벌 학회를 중심으로 공동 고객 미팅과 네트워킹 활동을 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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