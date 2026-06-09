이엔셀, 미국 안델린과 CGT CDMO 시장 공동진출

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북미·아시아 연계 영업 착수…글로벌 고객 대응력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 세포·유전자치료제(CGT) 전문기업 이엔셀이 미국 CGT 위탁개발생산(CDMO) 기업 안델린 바이오사이언스와 북미·아시아 시장을 연계한 공동영업에 착수했다고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 양사는 최근 미국 보스턴에서 개최된 세계 최대 규모의 CGT 학회 'ASGCT Annual Meeting 2026'에 참가해 파트너십 킥오프 미팅을 진행했다. 이 자리에서 북미 시장 공동영업 확대와 아시아 시장 고객 유입을 위한 실행전략을 논의했다.

시장조사기관에 따르면 글로벌 세포·유전자치료제 CDMO 시장은 2030년 약 40조원 규모로 성장할 것으로 예상되며, 특히 아시아태평양 지역이 연평균 약 29%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망된다.

이엔셀-안델린바이오 'ASGCT Annual Meeting 2026' 참가 협업미팅 기념 사진. [사진=이엔셀]

안델린은 미국 오하이오주 콜럼버스에 기반을 둔 유전자치료제용 바이럴 벡터 개발·분석·생산 전문 CDMO 기업이다. 20년 이상의 경험을 바탕으로 AAV 허가 약물인 Zolgensma 및 Elevidys를 포함해 500건 이상의 cGMP 임상 배치 생산과 80건의 글로벌 임상시험 지원 실적을 확보했다.

양사는 안델린의 유전자치료제 및 바이럴 벡터 개발 생산 역량과 이엔셀의 세포·유전자치료제 개발·생산 경험, 국내 임상 연계 인프라를 결합해 글로벌 고객 대응력을 강화할 계획이다. 공동 프로모션 및 고객 데이터 구축, 공정개발·생산·분석 분야 상호 벤치마킹, 기술·사업 영역 확대 등을 주요 협력과제로 설정했다.

특히 후기 임상 단계에서 인종 다양성 확보와 임상 지역 확대를 추진하는 북미 고객사를 대상으로 한국 내 임상 및 연구자 주도 임상(IIT) 연계 가능성을 검토했다. 이엔셀은 국내 첨단재생의료 기반 환경과 서울 주요 대형병원 네트워크, 양사 간의 생산 인프라 협력을 활용해 아시아 권역 진출을 지원할 방침이다.

양사는 향후 BIO USA, CSGCT, Cell & Gene Meeting on the Mesa(MESA) 등 주요 글로벌 학회를 중심으로 공동 고객 미팅과 네트워킹 활동을 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com