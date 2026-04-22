한화오션, 美 방산 기업과 협력…함정 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 한화오션이 21일 미국 메릴랜드 SAS 2026에서 레이도스 깁스앤콕스와 MOU 체결했다.
- 양사는 미국 해군 사양 함정 설계와 공동 개발, 공급망 구축 협력한다.
- 한화오션은 건조 역량, 깁스앤콕스는 설계 기술로 미국 시장 진출 기반 마련한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션이 미국 방산 기업과 손잡고 함정 시장 진출을 본격화한다.
한화오션은 21일(현지시간) 미국 메릴랜드에서 열린 'SAS 2026'에서 레이도스 깁스 앤 콕스와 함정 건조 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 양사는 미국 해군 사양에 맞춘 함정 설계와 차세대 함정 공동 개발, 공급망 구축 등 전반적인 협력 체계를 구축한다. 한화오션은 건조 역량을, 깁스앤콕스는 설계 기술을 맡아 시너지를 낼 계획이다.
깁스앤콕스는 미국 해군 수상함의 70% 이상을 설계한 핵심 기업으로, 이번 협력을 통해 한화오션의 기술 경쟁력 강화와 미국 시장 진출 기반 확보가 기대된다.
chanw@newspim.com