NH농협은행, NHN KCP와 스테이블코인 결제 생태계 조성 협력

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 21일 NHN KCP와 스테이블코인 기반 결제 생태계 MOU를 체결했다.
- AI 에이전트 기술과 디지털 결제 인프라를 결합해 차세대 지급결제 모델을 검토한다.
- 스테이블코인 결제 구조 설계, 네트워크 연계, 상호운용성 확보를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 21일 NHN KCP와 스테이블코인 기반 결제 생태계 조성을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약으로 AI 에이전트 기술과 디지털 결제 인프라를 결합해, 미래 디지털 경제 환경에 적합한 차세대 지급결제 모델을 공동으로 검토하게 됐다.
양사는 이번 협약을 통해 ▲스테이블코인 기반 결제·정산 구조 공동 설계 및 단계적 사업화 ▲가맹점 및 플랫폼 네트워크 연계를 통한 결제 생태계 확장 ▲국내외 디지털 결제 인프라와의 연계 및 상호운용성 확보 등을 추진할 계획이다.
NH농협은행 관계자는 "이번 협약은 스테이블코인과 AI 기술의 실제 결제 활용 가능성을 선제적으로 검토하는 출발점"이라며 "미래 지급 결제 환경 변화에 적극 대응해 나가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com