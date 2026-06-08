[기자수첩] 물가는 숫자가 아니라 생활비다

정부 대책보다 중요한 건 가격표 변화

기름값은 주유소 넘어 생활비로 전이

정책 성패는 시장과 영수증서 갈려

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 물가는 통계표 위 숫자로 발표되지만 시민은 장바구니와 영수증으로 체감한다. 소비자물가 상승률이 몇 %인지보다는 마트 계산대에서 얼마를 더 냈는지, 주유소 전광판 숫자가 얼마나 올랐는지, 자주 가던 식당 메뉴판이 또 바뀌었는지가 먼저 와닿는다.

최근 정부는 다시 물가 대응에 팔을 걷어붙이고 있다. 중동 사태에 따른 국제유가 불안과 농축수산물 가격 변동, 외식비 부담이 겹치면서 체감물가를 둘러싼 긴장감이 커졌기 때문이다. 할당관세, 유류세 인하, 납품단가 지원, 비축물량 방출, 휴가철 바가지요금 단속 등 가능한 수단도 다시 꺼내 들었다.

하지만 국민이 궁금해하는 것은 대책의 개수가 아니다. 할당관세를 적용했다면 계란값과 고깃값이 실제로 내려가는지, 유류세를 낮췄다면 주유소 가격에 얼마나 반영되는지, 비축물량을 풀었다면 장바구니 부담이 줄어드는지가 중요하다. 정책은 발표되는 순간이 아니라 가격표에 반영될 때 비로소 체감된다.

오종원 경제부 기자

특히 기름값은 주유소에서 끝나지 않는다. 휘발유와 경유 가격이 오르면 출퇴근 비용이 늘고, 화물·물류비와 자영업자 운영비에도 부담이 생긴다. 포장재와 원자재 가격, 배달비와 납품비까지 영향을 받으면 소비자가 느끼는 생활비 압박은 공식 물가보다 더 크게 다가올 수 있다.

더 큰 문제는 이런 비용 부담이 한 번에 드러나지 않는다는 점이다. 유가 상승분이 곧바로 외식비나 가공식품 가격으로 반영되는 것은 아니지만, 현장에서는 먼저 비용 압박으로 쌓인다. 자영업자는 가격을 올리면 손님이 줄까 걱정하고, 가격을 유지하면 마진이 줄어든다. 통계에는 아직 잡히지 않은 부담이 시장 안에서는 이미 버티기의 형태로 나타날 수 있다.

통계상 물가가 안정 흐름을 보이더라도 생활비 부담은 다르게 느껴질 수 있다. 한 번 오른 외식비와 가공식품 가격, 서비스 요금은 쉽게 내려오지 않는다. 소비자는 전월 대비 상승률보다 이미 높아진 가격 수준을 기억한다. 정부가 말하는 안정과 국민이 느끼는 안정 사이에 간극이 생기는 이유다.

물가 대응은 평균 물가상승률 관리에 그쳐서는 안 된다. 어느 품목이 올랐는지, 어느 계층이 더 큰 부담을 지는지, 어느 소비 영역에서 체감 부담이 큰지 세밀하게 봐야 한다. 같은 3%대 물가라도 소득이 낮은 가구에는 식료품과 에너지 가격 상승이 훨씬 크게 다가온다.

그런 점에서 정부의 물가 대책은 발표보다 집행이 중요하다. 할당관세가 실제 소비자가격 인하로 이어지는지, 납품단가 지원이 유통 과정에서 제대로 반영되는지, 바가지요금 단속이 일회성 점검에 그치지 않는지 끝까지 확인해야 한다. 물가정책의 성패는 수치보다 시장과 계산대에서 갈리기 때문이다.

물가 안정은 숫자를 낮추는 일인 동시에 신뢰를 회복하는 일이다. 정부가 아무리 평균 물가상승률을 설명해도 소비자가 매일 마주하는 가격표가 그대로라면 체감은 달라지지 않는다. 정책 효과가 소비자에게 도달하는 경로를 좁히고, 대책이 실제 가격 인하로 이어졌는지 확인하는 과정이 함께 가야 한다.

고물가 국면에서 필요한 것은 "물가가 안정되고 있다"는 설명만이 아니다. 국민이 생활비 부담 완화를 실제로 확인할 수 있게 만드는 일이다. 물가는 숫자가 아니라 생활비다. 정책의 기준도 통계표가 아니라 국민의 영수증 위에 놓여야 한다.

jongwon3454@newspim.com