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'중동 쇼크'에도 물가 선방…"최고가격제·유류세 인하로 상승 압력 완화"

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AI 핵심 요약

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  • 재정경제부는 7일 중동 전쟁 여파로 4월 소비자물가 상승률이 2.6%로 확대됐다고 발표했다.
  • 석유제품 최고가격제와 유류세 인하로 국제유가 급등에도 상승폭을 1.2%p 제한했다고 평가했다.
  • 민생물가 TF로 유가 관리와 먹거리 할인 지원을 강화해 물가 안정을 도모한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, '소비자물가 동향 평가·대응방향' 발표
석유류 급등에도 4월 소비자물가 2.6% 수준
근원·먹거리 안정세 유지…민생물가 TF 가동
최고가격제 미시행 시 소비자물가 3.8% 추정

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 전쟁 여파로 국제유가가 급등하면서 지난달 소비자물가 상승률이 2%대 중반으로 확대됐다. 다만 정부는 석유제품 최고가격제와 유류세 인하 등 복합 대책으로 물가 상승 압력을 상당 부분 흡수했다고 평가했다.

앞으로 정부는 유가·수급 관리와 먹거리 가격 안정 대책을 병행해 민생물가를 집중 관리하겠다는 방침이다. 이를 위해 '민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)'를 축으로 주요 품목을 일일 점검하고 불공정 행위 단속도 강화할 계획이다.

재정경제부는 7일 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 이같은 내용을 담은 '최근 소비자물가 동향 평가 및 대응방향'을 발표했다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.05.06 rang@newspim.com

자료에 의하면 올해 4월 소비자물가는 전년 동월 대비 2.6% 상승했는데, 이는 앞선 1·2월(2.0%)과 3월(2.2%)보다 확대된 상승폭이다. 정부는 이를 중동 전쟁 발발 이후의 국제유가 급등과 지난해 석유류 가격 하락에 따른 기저효과가 복합적으로 작용한 결과로 해석했다.

실제 석유류 가격은 지난 2월까지 하락 흐름을 보이다가, 3월(9.9%)과 4월(21.9%) 연이어 급등하며 전체 물가 상승을 주도했다. 이에 대해 정부는 "중동 전쟁 이후 국제 휘발유 가격 상승 압력이 러시아·우크라이나 전쟁 당시보다 컸지만, 국내 석유제품 가격은 정책 개입으로 상승 폭이 제한됐다"고 설명했다.

정부 추산에 따르면 중동 전쟁 이후 국제 휘발유 가격은 2월 대비 4월에 73.9% 치솟았지만, 국내 휘발유 가격 상승률은 16.6%에 그쳤다. 정부는 석유제품 최고가격제를 적용하지 않았다면 3월 소비자물가 상승률은 2.8%, 4월은 3.8% 수준까지 올랐을 것으로 추정했다. 이는 실제 물가보다 각각 0.6%포인트(p)와 1.2%p 높은 수준으로, 앞서 한국개발연구원(KDI)도 최고가격제가 3월 소비자물가를 0.4~0.8%p 낮추는 효과를 냈다고 분석한 바 있다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.05.06 rang@newspim.com

반면 석유류를 제외한 물가 상승률은 지난 3~4월 모두 1.8% 수준에 머물렀다. 농축수산물 가격은 채소·과일 출하량 확대의 영향으로 2개월 연속 하락했고, 가공식품 물가도 3개월 연속 상승세가 둔화됐다. 이에 관해 정부는 "휘발유 등 기름값이 물가를 끌어올리는 가운데서도 먹거리 물가는 농산물 하락과 가공식품 가격 인하로 전반적으로 안정 흐름"이라고 평가했다.

품목별로 보면 4월 농산물 가격은 전년 동월보다 5.2% 낮아졌다. 이 중 채소 가격은 12.6%, 과일 가격은 6.2% 떨어지는 등 하락 폭이 컸다. 쌀값은 여전히 두 자릿수 상승세를 이어가고 있지만, 정부가 3월부터 10만톤(t) 규모의 정부양곡을 시장에 공급하면서 오름세가 점차 둔화되는 모습이다.

가공식품 물가도 원재료 가격 하락과 업계의 가격 인하 경쟁으로 상승 강도가 약해졌다. 4월 가공식품 가격은 전월보다 0.1% 떨어지며 지난해와 비교한 상승률도 1.0%까지 낮아졌다. 주요 식품업체들은 식용유와 라면에 이어 제과·양산빵·빙과류 가격을 잇따라 인하했고, 인하 폭은 품목별로 평균 3~13% 수준에 달했다.

서비스 부문에서는 외식 외 개인서비스 물가가 3~4월 모두 3.5% 올라 여전히 높은 오름세를 보였다. 항공유 할증료 인상 등으로 4월 공공서비스 물가도 1.4%로 다소 확대되면서, 기름값과 함께 체감물가 불안을 자극할 수 있다는 지적이 나온다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.05.06 rang@newspim.com

정부는 한국의 물가 상승률이 주요국과 비교해 상대적으로 낮은 수준이라고 강조했다. 3월 기준 한국 소비자물가 상승률은 2.2%로 미국(3.3%), 영국(3.4%), 독일(2.8%)보다 낮았다. 일본의 경우 작년 초 에너지 보조금 축소 여파로 물가가 크게 뛰었던 기저효과 탓에 올해 상승률이 더 낮게 나타나고 있다는 설명이다.

정부는 향후 국제유가 상승이 시차를 두고 추가적인 물가 압력으로 이어질 가능성이 크다고 보고 대응 수위를 높이기로 했다. 우선 주유소 현장점검과 매점매석 단속을 강화하고, 대체 원유 확보와 공공기관 차량 2부제 실시 등을 통해 수급 관리에 나선다. 고유가 피해지원금(6조1000억원)과 농어업인·연안화물선 등 취약부문 유류비 지원(2000억원 추가)도 추경을 통해 신속 집행할 계획이다.

먹거리 물가 안정을 위해서는 5~6월 농축수산물 할인 지원(최대 50%, 220억원)을 확대하고 대형마트·온라인몰 등과 연계한 자체 할인 행사도 병행한다. 우려 품목에 대해서는 수입선 다변화와 정부 비축물량 방출 등을 통해 공급 물량을 늘린다는 방침이다. 가공식품의 경우 업계와 협의해 5월 중 CJ·농심·풀무원 등 16개사가 라면·빵·유제품·육가공품 등 4373개 품목을 최대 58%까지 할인하는 행사에 참여하도록 유도한다.

정부는 종전 상황이 호전되고 원자재 수급 여건이 개선된 이후에도 담합·사재기 등 불공정 행위로 비정상적인 가격 수준이 유지되는 품목에 대해서는 엄정 대응하겠다고 밝혔다. 계란·밀가루·전분당 담합 사건을 상반기 안에 마무리하고, 생산자물가 상승이 소비자물가로 과도하게 전가되지 않도록 원자재 수급과 가격도 별도로 관리한다는 계획이다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.05.06 rang@newspim.com

rang@newspim.com

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