NH농협은행, 농촌 아동의 삶의 질 개선 '초록사다리×우주공간' 4호 완공

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 20일 충남 서천군 서도초등학교에서 농촌 아동 놀이공간 프로젝트 4호 완공식을 개최했다.
- 유휴공간을 미끄럼틀, 트램폴린, 보드게임 등이 있는 복합 놀이·체험 공간으로 재조성했다.
- NH농협은행과 굿네이버스가 협력해 농촌 아이들의 삶의 질 개선을 위해 추진 중이다.
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창의력과 감성을 키울 수 있는 복합 놀이·체험 공간
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 20일 충남 서천군 소재 서도초등학교에서 농촌 아동의 삶의 질 개선을 위한 '초록사다리×우주공간' 프로젝트의 4호 완공식을 개최했다고 21일 밝혔다.
'초록사다리×우주공간' 프로젝트는 농촌 초등학교 내 유휴공간을 아동 중심의 놀이·학습 공간으로 재조성하는 사업이다. NH농협은행의 후원과 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스의 협력을 통해 추진되고 있다.
이번에 완공된 서도초등학교 우주공간은 미끄럼틀, 트램폴린, 볼풀장 등 신체활동 시설과 함께 보드게임, 음악 체험 요소 등을 갖춰 다양한 활동이 가능하다. 아이들이 자유롭게 뛰놀며 창의력과 감성을 키울 수 있는 복합 놀이·체험 공간으로 조성됐다.
김대섭 서도초등학교 교장은 "그동안 아이들이 마음껏 뛰어놀 공간이 부족해 아쉬움이 컸다"며 "밝고 안전한 공간이 마련돼 매우 감사하다"고 말했다.
오주현 NH농협은행 충남본부장은 "초록사다리×우주공간 프로젝트를 통해 조성된 이 공간이 농촌 아이들에게 새로운 가능성을 여는 출발점이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 농촌의 지속 가능한 발전을 위한 사회공헌활동을 이어가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com