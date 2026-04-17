NH농협은행, 지방 정착 고객에 연말까지 총 1조원 지원

'지방 정착 금융 패키지' 본격 시행

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 지역경제 활성화와 국가 균형발전을 지원하기 위해 비수도권 지역을 대상으로 하는 지방 금융소비자 지원 방안인 '지방 정착 금융 패키지'를 이달 말 시행한다고 17일 밝혔다.

[사진= NH농협은행]

'지방 정착 금융 패키지'는 비수도권 소재 은행 자체 주택담보대출 신규 고객에게 총 1조원 한도로 2026년 말까지 지원할 예정이다. 주요 혜택으로는 ▲우대금리 0.2%p 신설 ▲중도상환해약금 전액 면제 ▲고객 부담 인지세 전액 은행 지원 등이다. 이외에도 비수도권 전세대출의 영업점 전결 금액을 확대해, 고객이 보다 신속하게 자금을 지원받을 수 있도록 프로세스도 개선한다.

농협은행은 본 금융 패키지와 전국 단위의 촘촘한 영업망, 축적된 비수도권 데이터를 활용해 지역주민들의 가장 큰 부담인 금융비용을 획기적으로 경감시키며 '떠나는 지역'이 아닌 '살고 싶은 지역'을 만드는 데 앞장선다는 계획이다.

강태영 농협은행장은 "국가정책으로 추진중인 지역 균형발전의 핵심은 결국 사람들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있는 여건을 만드는 것"이라며 "농협은행은 지역경제의 최일선에서 금융소비자들의 금융부담을 덜어드리고, 지역사회가 활력을 되찾을 수 있도록 모든 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

romeok@newspim.com