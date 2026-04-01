NH농협은행, 주택청약종합저축 이벤트 실시

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = NH농협은행이 주택청약종합저축 가입 고객을 대상으로 경품을 증정하는 '청약으로 내집 준비, 봄은 즐김' 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다.
이번 이벤트는 오늘부터 4월 30일까지 한 달간 진행되며 신규 가입 고객과 기존 청약 상품 전환 고객을 대상으로 두 가지 형태로 운영된다.
첫 번째 이벤트는 ▲주택청약종합저축(청년주택드림청약통장 포함) 신규 가입 ▲주택청약종합저축을 청년주택드림청약통장으로의 전환 ▲기존 청약저축·예부금을 주택청약종합저축으로 전환한 후 매월 자동이체를 등록한 고객이 대상이다.
농협은행은 500명을 추첨해 ▲갤럭시 S26 울트라 256GB(1명) ▲신세계상품권 30만원권(3명) ▲배달의민족 5만원권(10명) ▲스타벅스 아메리카노(486명) 등을 제공한다.
두 번째 이벤트는 기존 청약예금이나 부금을 보유하고 있던 고객이 주택청약종합저축으로 전환 가입할 경우 참여할 수 있다. 이 중 500명을 추첨해 CU 편의점 5천 원권 상품권을 증정한다.
농협은행 관계자는 "봄을 맞아 고객들이 금융상품 이용과 함께 다양한 혜택을 경험할 수 있도록 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 상품 및 이벤트를 선보일 것"이라고 말했다.
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