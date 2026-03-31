NH농협은행, 2026년 특화 기술금융 5000억 돌파

비수도권 지원 비중 77.8%...지역사회 '생산적 금융' 확대

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 =NH농협은행은 2026년도 'NH특화 기술금융' 공급액이 5000억원을 돌파했다고 31일 밝혔다. 이는 전체 기술금융 공급액의 38.5%에 해당하는 규모다.

NH특화 기술금융은 농협은행이 전문성을 갖춘 농식품 관련 162개 업종을 대상으로 제공하는 금융 지원이다. 특히 비수도권 중소기업 신규 지원 비중이 77.8%에 달하며, 지방 중소기업 중심의 생산적 금융 확대를 주도하고 있다.

[사진=NH농협은행]

NH농협은행의 2025년 기술금융 잔액은 전년 대비 6.0% 증가한 21.1조원으로, 이 가운데 NH특화 기술금융 잔액은 8.6조원이며 6.7조원이 비수도권에 공급됐다. 이를 통해 지역 중심 금융 지원 구조가 뚜렷하게 나타났다.

또한 기술금융 전용 상품 'NH기술평가우수기업대출'은 출시 9개월 만에 1조원을 돌파한 데 이어 7개월 만에 2조원으로 증가하며 빠른 성장세를 보였다.

농협은행은 앞으로 첨단·벤처·혁신기업을 대상으로 시설자금 중심의 기술금융 지원을 확대하고 지역 농축산 기업까지 아우르는 NH특화 기술금융을 지속적으로 확충해 전국 각지에 활력을 불어넣는 생산적 금융 공급자로서의 역할을 강화할 계획이다.

eoyn2@newspim.com