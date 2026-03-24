NH농협은행, 코스피200 연동 예금 출시

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = NH농협은행은 만기유지 시 원금과 최소 약정 이자는 보장받으면서 높은 추가 수익률을 기대할 수 있는 '지수연동예금(ELD) 26-1호'를 출시한다고 24일 밝혔다.
이번 상품은 코스피 200지수를 기초자산으로 지수변동에 따라 수익률이 결정되는 1년 만기 상품이다. 고객의 투자 성향에 따라 ▲안정Ⅰ형 ▲수익Ⅰ형 ▲수익Ⅱ형 등 3종으로 구성됐다.
구체적으로 'KOSPI200 안정Ⅰ형'은 만기 지수가 최초 지수 대비 0~10% 상승할 때 수익을 제공한다. '수익Ⅰ형'과 '수익Ⅱ형'은 각각 0~25%, 0~20% 상승 구간에서 수익이 결정된다. 수익률은 개인 고객 기준 연 최저 2.1%에서 최고 10.1%이며, 법인 고객은 연 최저 1.95%에서 최고 9.95%까지 가능하다.
모집 기간은 오는 25일부터 내달 3일까지이며 전국 농협은행 영업점은 물론 NH올원뱅크와 NH스마트뱅킹 등 비대면 채널을 통해서도 가입할 수 있다.
농협은행 개인금융부문 박현주 부행장은 "지수연동예금은 만기 원금 보장 및 추가 수익을 기대할 수 있는 상품"이라며 "앞으로도 고객 니즈에 부합하는 다양한 상품으로 고객의 안정적인 자산 형성을 지원하겠다"고 말했다.
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