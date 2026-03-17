NH농협은행, 새로운 캠페인 모델로 기안84 발탁

콜라보 상품 출시와 디자인 협업 준비

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 웹툰작가 겸 방송인 기안84를 캠페인 모델로 발탁했다고 17일 밝혔다.

NH농협은행과 기안84는 '으랏차차 밥차차'에서 인연이 닿았다. '으랏차차 밥차차'는 작년 NH농협은행 공식 유튜브 채널의 콘텐츠로 기안84와 정지선, 최현석 등 스타셰프가 군부대, 소방서 등을 방문해 직접 만든 밥 한 끼를 대접해주는 프로젝트를 진행했으며 회당 100만 조회수를 달성했던 인기 콘텐츠이다.

[사진= NH농협은행]

NH농협은행 관계자는 "불확실한 환경 속 어려움이 가중된 요즘, 즐거움과 희망을 드릴 수 있는 신선한 캠페인을 기획중"이라며 "진솔한 콘텐츠로 사랑 받고 있는 기안84가 이러한 캠페인의 취지에 가장 적합한 아이콘이라고 생각해 당행의 모델로 발탁하게 되었다"고 말했다.

또한 "새로운 모델 기안84와 처음으로 선보일 '희망을 그려드림' 캠페인에서 콜라보 상품 출시와 디자인 협업을 통한 굿즈, 체험형 이벤트 등을 야심차게 준비중"이라며 "단지 재미에만 치우치지 않고 농협은행 고유의 선한 영향력을 극대화하여 사회 곳곳에 작은 희망을 전하는 것이 이번 캠페인의 목표"라고 말했다.

romeok@newspim.com