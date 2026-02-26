NH농협은행 경남본부, '생산적·포용적 금융지원' 비전 선포

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = NH농협은행 경남본부가 지역 중소기업과 소상공인 지원을 강화하기 위한 '경남 2026 리얼 마스터스(Real Masters)' 활동에 본격 나섰다.
NH농협은행 경남본부는 지난 25일 회의실에서 기업금융전문 사무소 14곳의 지점장이 참석한 가운데 비전 선포식을 열고 '생산적·포용적 금융지원 구현'을 경남 지역 핵심 추진 방향으로 제시했다고 26일 밝혔다.
참석자들은 고금리와 경기 둔화로 어려움을 겪는 지역 중소기업과 자영업자를 돕기 위한 실질적 금융지원 방안을 논의했다.
신성장 산업과 혁신기술 보유기업에 대한 대출 한도 확대, 우대금리 제공, 맞춤형 경영컨설팅 확대 등 지원책을 구체화했다.
행사에 참여한 기업금융지점장들은 결의문을 통해 실적 중심 영업에서 벗어나 기업의 성장단계를 함께 고민하는 '파트너 금융' 실천에 나설 것을 다짐했다.
권동현 NH농협은행 경남본부장은 "금융의 본질은 자금이 필요한 곳에 원활히 흘러 경제의 혈맥 역할을 하는 것"이라며 "지점장들이 현장의 눈이 되어 생산적 산업에 자금을 유도하고, 취약계층을 돕는 포용적 금융에 앞장서 달라"고 말했다.
news2349@newspim.com