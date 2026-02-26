이중근 회장, 32개국 유학생에 장학금…"유엔데이 공휴일 지정해야"

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 이중근 부영그룹 회장 겸 대한노인회장이 26일 국내 대학에서 수학 중인 외국인 유학생들에게 장학금을 지급했다.
26일 서울시 중구 대한상공회의소에서 열린 '2026년 1학기 외국인 장학금 수여식'에서 부영그룹 우정교육문화재단 이사장인 이 회장은 32개국 외국인 유학생 102명에게 장학금 약 4억800만원을 전달했다. 현재까지 45개국 2847명의 유학생들이 누적 112억원이 넘는 장학금을 받았다.
우정교육문화재단은 2008년 교육장학 사업을 목표로 이중근 회장이 사재를 출연해 설립했다. 2010년부터 국내 대학에 재학 중인 외국인 유학생들에게 매년 두 차례 장학금을 지급하고 있으며, 2013년부터는 대상 국가와 수혜 학생을 대폭 늘리고 장학금 액수도 1인당 연간 800만원으로 증액했다.
이날 이중근 이사장은 "우정교육문화재단의 장학금이 고국을 떠나 한국에서 꿈을 향한 도전을 이어가고 있는 유학생 여러분의 미래를 위한 든든한 밑거름이 되기를 바란다"고 전했다.
이어 "대한민국 정부는 유엔의 도움으로 수립됐고 6·25 전쟁 때는 유엔군의 참전으로 국가가 유지될 수 있었다"며 "세계 10위권의 경제 대국인 대한민국이 존재할 수 있도록 도와준 유엔을 존중하고 감사하기 위해 유엔데이 공휴일 재지정을 제안하고 있다"고 말했다.
