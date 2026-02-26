케이엔에스 "은성FA, 美 1위 기업 전력반도체 자동화 설비 공급 임박"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단산업 무인화 전문기업 케이엔에스는 자회사인 은성FA가 미국 1위 완성차 기업 차세대 전력반도체 자동화 설비 개발을 완료하고, 납품을 위한 최종 검수 단계를 진행 중이라고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 공급을 앞둔 장비는 복합 기능을 갖춘 하이브리드 설비로, AI(인공지능) 기반 복합 비전 기술을 적용해 한 대의 설비에서 생산과 검사를 동시에 수행할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다. 기존에는 삽입기와 검사기를 각각 별도로 설치해 운영해야 했으나, 신규 설비는 이를 하나로 통합해 공정 효율을 극대화했다.
특히 적용된 비전 기술은 생산 과정에서 핀 삽입 정밀도를 높이는 동시에 IGBT(절연 게이트 양극성 트랜지스터) 모듈 사양에 맞춘 맞춤형 삽입을 가능하게 해 생산량과 수율을 함께 향상시킬 수 있다. IGBT는 고전압·고전류를 동시에 처리해야 하는 대전력 시스템의 핵심 소자로, MOSFET의 빠른 스위칭 특성과 BJT의 고전압·고전류 처리 능력을 결합한 구조다.
현재 IGBT는 내연기관 및 전기차·하이브리드 차량 등 모빌리티 분야를 비롯해 태양광·풍력 발전용 인버터, 전기차 급속 충전기, 산업용 모터, 에너지저장장치(ESS), 무정전전원장치(UPS) 등 다양한 산업군으로 활용 범위가 확대되며 수요가 증가하고 있다.
은성FA는 앞서 해당 미국 완성차 기업에 메가 퓨즈 삽입 자동화 라인을 성공적으로 공급한 바 있으며, 이번 설비 공급을 통해 자동화 설비 포트폴리오를 한층 확장하는 계기를 마련했다. 은성FA는 반도체·디스플레이 등 고부가가치 산업 공정 자동화 분야의 스페셜리스트로 평가받고 있으며, PCB(인쇄회로기판) 및 FPCB(연성회로기판)용 자동 핀 삽입기를 국내 최초로 국산화해 현재 국내 시장 점유율 90% 이상을 차지하고 있다.
회사 관계자는 "최근 자동차의 고기능화 추세에 따라 전력 사용량이 증가하며 전력반도체 및 관련 설비 탑재량이 증가하고 있다"며 "이번에 개발한 장비는 두 가지 공정을 한 번에 처리해 제품의 수율과 생산성을 크게 높일 수 있는 혁신적인 솔루션"이라고 말했다.
그는 이어 "남은 검수 절차를 차질 없이 마무리하고 전방 최종고객사로부터 대규모 후속 발주가 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "모회사 케이엔에스와 함께 국내외 다양한 산업 분야에서 무인 자동화 트렌드를 가속화하고 시장 지배력을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.
