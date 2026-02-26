쿠팡이츠, 포장 수수료 받는다…전통시장·영세매장은 내년까지 무료

전통시장·매출 하위 20% 매장 1년 연장
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 쿠팡이츠는 전통시장 및 상생요금제 매출규모 하위 20% 이하 영세매장을 대상으로 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 1년 연장해 내년 3월까지 지원한다고 26일 밝혔다.
이외 매장은 다음 달까지만 포장 수수료를 지원하고 오는 4월부터는 중개이용료 6.8%를 적용한다.
쿠팡이츠는 주요 배달앱 중 유일하게 2021년 10월부터 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 진행해왔다. 지난해에도 정부 및 입점단체와 협의된 자율규제, 사회적대화기구의 상생 방안으로 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 1년 더 연장한 바 있다.
오는 4월부터는 전통시장과 상생요금제 매출규모 하위 20% 이하 영세매장을 대상으로 지원을 계속한다.
전국 전통시장 매장의 경우 신청을 통해 지원받을 수 있으며 신청 방법, 대상 등 상세 내용은 추후 안내할 예정이다. 현재 전통시장으로 등록된 매장은 자동으로 혜택이 적용된다.
쿠팡이츠의 상생요금제 매출규모 하위 20% 이하 영세매장은 상생요금제 운영 방식과 동일하게 월단위로 포장서비스 중개이용료를 100% 환급받는다. 신규 업주가 월 중간에 입점했더라도 영업일로부터 당월 매출액 규모가 적용돼 상생요금제 매출규모 하위 20% 이하 구간에 해당 시 영업 당월부터 바로 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 지원받을 수 있다.
쿠팡이츠 관계자는 "전통시장 활성화 등 영세 소상공인을 위한 다각도의 상생지원을 통해 입점 매장과 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
shl22@newspim.com