NH농협은행, 청소년 전용 '새학기 계좌 개설' 이벤트 진행

학부모도 참여 가능, 자녀 명의 금융상품 가입시 포함
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 3일 청소년 고객을 위한 '새학기 계좌 개설' 이벤트를 4월 30일까지 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 '틴즈전용 새학기 체크리스트'라는 이름으로 초·중·고등학생 고객이 농협금융의 NH올원뱅크에서 입출식 또는 예적금 상품에 가입하면 자동으로 응모되는 방식이다.
추첨을 통해 1000명에게 올리브영 1만원권이 제공되며, 입출식과 예적금 상품을 함께 가입하는 경우 추가로 1만원권을 받을 수 있다.
또한, 만 14세 미만 자녀를 둔 학부모도 참여 가능하다. 부모가 NH올원뱅크의 '우리아이 계좌개설' 서비스를 통해 자녀 명의로 금융상품을 가입하면 이벤트에 포함된다.
농협은행 관계자는 "새학기를 맞아 금융을 처음 경험하는 청소년 고객에게 혜택을 주고자 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 청소년과 학부모 등 고객 생애주기에 맞는 서비스 및 이벤트를 확대할 예정"이라고 말했다.
