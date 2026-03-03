현대모비스, 스웨덴서 글로벌 고객 초청…혹한 속 '차세대 제동' 시험무대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 스웨덴 동계시험장에서 글로벌 완성차 고객사를 초청해 핵심 신기술을 선보이고 있다.

3일 현대모비스에 따르면 현지시간으로 지난 주말부터 약 열흘간 진행되는 이번 행사에는 유럽과 북미 지역 10여개 고객사 관계자 약 100명이 순차적으로 방문한다.

현대모비스 스웨덴 동계시험장 전경. [사진=현대모비스]

이번 시연회는 단순한 전시를 넘어 실제 수주와 직결된 기술 검증의 장이라는 점에서 의미가 크다. 현대모비스는 현재 수주 협의 중이거나 향후 공급이 예정된 신제품을 데모 차량에 탑재해 직접 주행 성능을 선보이고, 고객사 엔지니어들과 함께 혹한 환경에서 평가를 진행한다. 이를 통해 각 사의 세부 요구사항을 정밀하게 파악하고, 맞춤형 핵심부품 개발 및 공급 전략에 속도를 낼 방침이다.

실제로 최근 시험장을 찾은 해외 고객사 관계자들은 제동·조향 등 핵심 솔루션이 적용된 차량에 직접 탑승해 성능을 점검했다. 특히 유럽 고객사들은 올해 양산을 앞둔 차세대 제동 시스템에 높은 관심을 보인 것으로 전해졌다. 혹한의 노면에서 구현되는 제동 안정성과 제어 정밀도가 주요 평가 포인트로 꼽힌다.

이번 행사가 가능했던 배경에는 고객사 인근에 구축한 현대모비스의 현지 시험 인프라가 있다. 스웨덴 북부 소도시 아르예플로그에 위치한 동계시험장은 총 170만㎡ 규모로, 눈길과 빙판 상황을 재현한 14개 트랙을 갖추고 있다. 현장에서 고객 피드백을 즉각 반영할 수 있도록 전문 교정·수리 시설(워크숍)도 완비했다. 완성차 업체가 아닌 부품사가 이 지역에서 대규모 동계시험장을 운영하는 사례는 드물다.

올해는 현대모비스가 스웨덴에서 동계시험장을 운영한 지 20주년을 맞는 해이기도 하다. 회사는 이를 계기로 대규모 연구개발(R&D) 투자와 혹한 환경 검증 시스템을 글로벌 고객사에 각인시키겠다는 전략이다. 최근에는 신차 출시 이전 단계부터 고객사와 공동으로 핵심부품을 선행 개발하는 사례도 늘고 있다.

현대모비스는 2006년부터 매년 1~3월 대규모 연구개발 인력을 현지에 파견해 혹한 테스트를 진행해왔다. 올해에는 80여대의 시험 차량을 현지로 공수했으며, 60여개 프로젝트를 동시에 수행하고 있다. 극저온 환경에서 핵심부품이 성능 기준을 충족하는지 여부는 물론, 자율주행 센서와 제어기, 알고리즘의 통합 검증 작업도 병행하고 있다.

