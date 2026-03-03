현대카드·현대커머셜, 채용 연계형 인턴십 모집...16일까지 접수

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드와 현대커머셜이 '2026 인턴십(Internship)'을 진행한다.
국내 최고의 신용카드사를 넘어 글로벌 테크기업으로 도약하고 있는 현대카드와 산업금융에서의 리더십을 기반으로 기업금융과 투자금융으로 영역을 확장하고 있는 현대커머셜은 '2026 인턴십(Internship)'을 실시한다고 3일 밝혔다.
'현대카드·현대커머셜 인턴십'은 현대카드·현대커머셜이 신입 인재 모집을 위해 진행하는 채용 연계형 인턴십 프로그램이다.
모집 기간은 16일 오전 10시까지이며 국내외 대학 졸업자 및 2026년 8월 졸업 예정자는 누구나 지원할 수 있다. 전형은 서류전형, 필기시험, 면접 순으로 진행되며, 필기시험은 4월 4일, 면접은 4월 셋째 주부터 시작된다.
합격자들은 5월 26일부터 4주간 현대카드·현대커머셜에서 인턴으로 근무하며, 근무 기간 동안 카드상품기획, 금융상품영업, 재무·경영관리, 리스크·콜렉션, 경영지원, 브랜드 등 다양한 직무 분야를 경험해볼 수 있다. 인턴십이 끝난 후에는 근무 기간 동안 수행한 업무 및 역량을 바탕으로 신입 인재 채용 여부를 결정한다.
'현대카드·현대커머셜 2026 인턴십'에 대한 자세한 내용은 현대카드·현대커머셜 인재 모집 홈페이지에서 확인할 수 있다.
