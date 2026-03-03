우미건설, 디 인피닛 챔버 ′2026 iF 디자인 어워드′ 본상 수상

심미성과 기능성 갖춘 유니버설 디자인 호평
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 우미건설은 엘리베이터 디자인 콘셉트인 디 인피닛 챔버로 2026 iF 디자인 어워드의 인테리어 건축 콘셉트 부문에서 본상을 수상했다고 3일 밝혔다.
iF 디자인 어워드는 매년 전 세계의 탁월한 디자인을 선정해 수여하는 상으로 제품과 인테리어 등 다양한 부문에서 심미성과 기능성 등을 심사한다.
이번에 수상한 디 인피닛 챔버는 엘리베이터를 단순한 수직 이동 수단이 아닌 치유와 휴식을 제공하는 공간으로 재해석한 디자인이다. 천장에는 인공 스카이라이트 조명을 설치해 탑승객에게 개방감과 심리적 평온함을 제공한다. 또한 곡선미를 강조한 비대칭 입면 배치로 시각적인 긴장감을 완화했다.
다양한 사용자를 배려한 유니버설 디자인도 높은 평가를 받았다. 노약자와 임산부 등을 위해 벽면에는 자동으로 펼쳐지는 간이 의자를 내장했다. 승강기 내부 핸드레일에는 항균동 소재를 적용했으며 끝부분에 비상 호출 스위치를 일체화해 위기 상황 시 신속한 대응이 가능하도록 설계했다.
우미건설 관계자는 누구나 안심하고 이용할 수 있는 공간의 가치를 창조하고자 하는 디자인 철학이 인정받은 결과라며 일상을 풍요롭게 만드는 디자인을 지속적으로 선보일 것이라고 말했다.
