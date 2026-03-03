대신증권, 자사 MTS 고객 대상 국내 주식 거래 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 3월 한 달간 모바일트레이딩시스템(MTS) 크레온 고객을 대상으로 국내 주식 거래 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.
이번 이벤트는 사전 신청 고객에 한해 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)을 포함한 국내 주식 거래 금액에 따라 다양한 지원금을 지급한다.
대신증권은 일간 5억원 이상 거래 고객에게는 3만원, 10억원 이상 거래 고객에게는 5만원의 지원금을 매 영업일 각각 10명씩 추첨해 지급할 예정이다.
일간 20억원 이상 거래 고객에게는 10만원, 30억원 이상 거래 고객에게는 15만원의 지원금을 매 영업일 각각 5명씩 추첨을 통해 제공한다. 중복 당첨은 불가능하다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "국내 주식시장에 대한 투자 열기가 높아지는 상황에서 고객들에게 실질적인 혜택을 드리기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "대신증권을 통해 보다 폭넓은 혜택을 누릴 수 있도록 다양한 이벤트와 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
