센트비, 봄맞이 송금 고객 대상 취향 맞춤형 경품 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 외환 토탈 솔루션 기업 센트비(SentBe)가 봄 시즌을 맞아 한국 발 송금 고객을 대상으로 취향 맞춤형 경품을 선택할 수 있는 '3월 봄맞이 힐링 선물 프로모션'을 진행한다고 3일 밝혔다.
이번 프로모션은 새로운 시작을 알리는 봄을 맞아 고객들이 송금 서비스 이용 과정에서 취향을 선택하는 즐거운 경험과 라이프스타일에 맞는 실질적 혜택을 누릴 수 있도록 마련됐다.
오는 31일까지 센트비를 통해 한국에서 해외 또는 국내로 송금한 누적 금액이 200만 원 이상인 고객이라면 누구나 참여 가능하다. 조건을 충족한 고객은 센트비 앱 내 이벤트 페이지에서 '에너지 충전형'과 '스트레스 해소형'으로 구성된 두 가지 경품 군 중 하나를 선택해 응모할 수 있다.
특히 휴식과 회복을 돕는 에너지 충전형 선택 시 마사지기 1명, 빔 프로젝터 5명, 음식 배달 앱 3만 원 상품권 10명 응모 기회가 주어진다. 활동적인 재미를 선사하는 스트레스 해소형 선택 시에는 휴대용 게임기 1명, 전기 자전거 3명, 홈 복싱 기계 5명을 받을 수 있다.
센트비 관계자는 "고객들이 국경 없는 송금 서비스를 이용하며 일상 재충전의 시간을 가질 수 있도록 고객 참여형 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객들의 다양한 니즈를 반영한 차별화된 혜택과 편의성을 제공해 긍정적인 송금 경험을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 센트비는 필리핀으로 송금 시 수취 옵션으로 지캐시(GCash)를 처음 사용하는 고객 전원에게 송금 수수료 50% 할인 혜택을 3월 한 달간 제공한다. 또한 해당 송금 이용 고객 중 추첨을 통해 총 300명에게 송금 수수료 무료 쿠폰을 추가로 제공할 계획이다. 이번 3월 프로모션에 대한 자세한 내용은 센트비 앱과 공식 페이스북 채널에서 확인할 수 있다.
