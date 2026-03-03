베인캐피탈, 에코마케팅 상장폐지 앞두고 3차 공개매수 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 글로벌 사모펀드 운용사 베인캐피탈은 3일 인공지능(AI) 마케팅 기업 에코마케팅을 대상으로 3차 공개매수를 진행한다고 밝혔다.
베인캐피탈이 이날 배포한 보도자료에 따르면 회사는 지난 1월 26일부터 2월 25일까지 진행한 에코마케팅 2차 공개매수에서 에코마케팅 보통주 272만5752주를 추가 확보했다.
에코마케팅 최대 주주 김철웅 등으로부터 취득하기로 한 주식과 1차 공개매수를 통해 취득한 주식, 그리고 의결권 공동행사약정을 체결한 우리사주조합 보유 주식을 합산하면 베인캐피탈이 확보한 에코마케팅 지분은 약 91%다.
베인캐피탈 측은 "두 차례 공개매수를 통해 충분한 지분을 확보함에 따라 계획대로 주식의 포괄적 교환 등 제도를 활용해 상장폐지 수순을 밟을 것으로 예상된다"며 "향후 주식의 포괄적 교환을 통해 상장폐지 절차가 진행될 경우 소수 주주들이 에코마케팅 주식과 모회사 주식 또는 교부금을 교환하기까지는 두 달 이상의 기간이 소요될 전망"이라고 설명했다.
이어 "절차 진행 전 소수 주주들에게 추가적인 장내 매도 기회를 제공하기 위해 동일한 가격 조건으로 3차 공개매수를 진행하는 것"이라며 "3차 공개매수 기간은 오는 31일까지"라고 전했다.
주식의 포괄적 교환은 상법 제360조의2에 따른 절차로, 주주총회 특별결의를 거쳐 소수 주주의 주식을 완전 모회사가 되는 회사의 주식과 교환하는 방식이다. 모회사 주식 대신 현금을 지급하는 현금교부형 주식교환도 가능하다. 주식교환을 위한 이사회 결의 이후 약 70일의 절차를 거쳐 최종적으로 주식교환이 완료된다.
rkgml925@newspim.com