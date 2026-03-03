마스턴투자운용, 사외이사로 서유석 전 금투협회장 내정

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 서유석 전 한국금융투자협회장을 사외이사 후보로 내정했다고 3일 밝혔다.
서 전 회장은 오는 27일 예정된 주주총회를 거쳐 신임 사외이사로 선임된다. 임기는 총 3년으로 선임과 함께 감사위원장을 맡을 예정이다.
회사는 이번 내정이 이사회 중심의 의사결정 체계를 강화하고, 내부통제 및 리스크 관리 수준을 한층 높이기 위한 조치라고 설명했다.
서 전 회장은 고려대학교 경제학과를 졸업하고, 고려대학교 경영대학원에서 재무관리를 전공한 뒤 금융투자업계에서 폭넓은 실무·경영 경험을 쌓아온 인물이다. 대한투자신탁에서 커리어를 시작해 미래에셋증권을 거쳤고, 이후 미래에셋자산운용에서 ETF마케팅을 비롯한 핵심 조직을 이끌며 공동대표이사 등을 역임했다. 2023년부터 2025년까지는 한국금융투자협회장을 맡아 업계 전반의 제도·시장 이슈를 폭넓게 다룬 바 있다.
마스턴투자운용은 최근 경영 투명성 제고와 투자자 신뢰 회복을 핵심 과제로 설정하고, 이사회 기능 강화 및 관리 체계 고도화를 추진하고 있다. 회사는 김희송 이사회 의장을 포함한 이사회 운영 체계를 기반으로, 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 영입을 통해 거버넌스 강화를 지속해 나갈 방침이다.
마스턴투자운용 관계자는 "자본시장과 자산운용 전반을 아우르는 서 전 회장의 경험과 전문성이 이사회 견제·감독 기능을 강화하고, 책임경영 및 리스크 관리 체계의 고도화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
