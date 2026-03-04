NH농협은행, 모바일 신분증 서비스 모든 휴대폰으로 확대

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 'NH올원뱅크'의 모바일 신분증 서비스를 기존 삼성 안드로이드 폰에서 아이폰(IOS)를 포함한 모든 휴대폰으로 전격 확대했다고 4일 밝혔다.
NH농협은행은 이번 서비스 확대를 통해 민간 모바일 신분증 사업자 중 최초로 휴대폰 전 기종 지원체계를 구축했다. 특히 행정안전부의 '모바일 신분증 앱' 수준의 보안성을 확보하면서도 기기 제한 없는 이용환경을 제공해 '디지털 포용금융' 실천에 앞장선다는 방침이다.
NH올원뱅크 모바일 신분증은 블록체인 기반으로 우수한 보안성을 확보했으며 실물 신분증과 동일한 법적 효력을 갖는다. 비대면 환경에서도 안전하고 편리한 신원 확인이 가능해 비대면 계좌 개설과 대출 신청은 물론 공공기관, 병원 등 일상생활 전반에서 실물 신분증처럼 사용할 수 있다.
NH농협은행은 서비스 확대를 기념해 4일부터 6월 12일까지 '신분증은 내 폰에, 혜택은 내 품에'이벤트도 진행한다. 이벤트 기간 중 모바일 신분증을 등록하고 응모한 1만 7000명의 고객에게 NH포인트 최대 3만원까지 제공한다. 또한 휴대폰 전 기종 확대를 기념해 추첨을 통해 최신형 '아이폰17 Pro'를 경품으로 제공할 예정이다.
강태영 농협은행장은 "이번 서비스 확대로 고객의 금융접근성과 편의성이 한층 향상될 것으로 기대한다"며 "앞으로 누구나 이용할 수 있는 디지털 금융 서비스를 제공함으로서 포용금융을 실천하겠다"고 밝혔다.
