트럼프 "일주일 내로 이란과 합의 가능...호르무즈 재개방 기대"

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"일시적 협상 차질 신속히 바로잡아"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의가 일주일 안에 이뤄질 것으로 전망했다.

트럼프 대통령은 1일(현지시간) ABC뉴스와의 전화 인터뷰에서 미국과 이란 간 협상 상황에 대해 "좋아 보인다. 아주 좋아 보인다(Looking good, looking good)"면서 "일주일 내로 합의가 가능할 것으로 생각한다"고 말했다.

그는 이날 협상 과정에서 일시적인 차질이 있었지만 신속히 해결했다고 설명했다.

트럼프는 "오늘 약간의 문제가 있었지만 매우 빠르게 바로잡았다"고 말했으며, 해당 문제는 이스라엘의 레바논 공습에 대한 이란 측 반발이었다고 전했다.

그는 "헤즈볼라 측과 통화해 발포하지 말라고 했고, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와도 통화해 공격을 자제하라고 요청했다"면서 "양측 모두 서로에 대한 공격을 중단했다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 이란과의 합의가 성사될 경우 군사적 성과를 넘어서는 의미를 가질 수 있다고 강조했다.

그는 "평화 합의는 군사적 승리보다 더 나은 결과가 될 수 있다"면서도 "매우 큰 국가가 합의에 나서는 것이고 양측 간 적대감도 상당해 쉬운 일은 아니다"라고 말했다.

이어 "그들 입장에서도 쉽지 않고 우리 입장에서도 쉽지 않지만, 우리는 필요한 것을 얻어가고 있다"고 덧붙였다.

트럼프는 현재 논의 중인 호르무즈 해협 재개방 관련 양해각서(MOU)에 대해 "아직 몇 가지 추가로 확보해야 할 사항들이 남아 있어 최종 합의는 하지 않았다"면서도 "다음 주 안에는 마무리될 수 있을 것으로 본다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com