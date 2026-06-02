알파벳, AI 인프라 확충 위해 800억달러 증자…버크셔 100억 달러 투자

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5대 하이퍼스케일러 올해 투자 7500억달러 돌파 전망

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 구글 모회사인 알파벳이 인공지능(AI) 인프라 투자 확대를 위해 총 800억 달러(약 121조 800억 원) 규모의 유상증자를 추진한다. 이 가운데 100억 달러(약 15조 1,350억 원)는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 투자하기로 했다.

알파벳은 1일(현지시간) 공시를 통해 AI 컴퓨팅 인프라 확충 자금 마련을 위해 800억 달러 규모의 유상증자를 추진한다고 밝혔다.

이번 유상증자에는 300억 달러(약 45조 4,050억원) 규모의 일반 공모와 400억 달러(약 60조 5,400억원) 규모의 시장가(ATM) 발행 방식이 포함된다. 골드만삭스그룹, JP모간체이스, 모간스탠리가 이번 인수 공모의 공동 주관사로 참여한다.

회사 측은 "기업 고객과 소비자들로부터 AI 솔루션 및 서비스에 대한 수요가 전례 없는 수준으로 증가하고 있으며, 현재 공급 능력을 초과하고 있다"면서 "투자 확대를 통해 향후 상당한 성장 기회를 뒷받침할 핵심 인프라를 확충할 계획"이라고 설명했다.

알파벳은 버크셔 해서웨이를 대상으로 100억달러 규모의 제3자 배정 유상증자를 실시할 계획이다. 세부적으로는 클래스A 보통주 50억 달러어치를 주당 351.81달러에, 클래스C 주식 50억 달러어치를 주당 348.20달러에 각각 발행할 예정이다.

이번 증자 계획은 알파벳이 올해 AI 투자 규모를 공격적으로 확대하고 있는 가운데 나왔다.

알파벳은 지난 4월 올해 자본지출(CAPEX) 전망치를 기존 1,750억~1,850억달러(약 2,649조~2,800조 원)에서 1,800억~1,900억 달러(약 2,724조~2,876조 원)로 상향 조정했다. 이는 AI 모델 학습과 서비스 제공을 위한 데이터센터 및 반도체 인프라 투자 확대를 반영한 것이다.

생성형 AI 경쟁이 격화되면서 주요 빅테크 기업들이 데이터센터와 AI 칩 확보를 위해 대규모 자금 투입에 나서고 있는 상황으로, 모간스탠리에 따르면 알파벳과 다른 4개 대형 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 사업자)의 올해 AI 관련 투자 규모는 7,500억달러를 넘어설 전망이며, 2030년에는 최대 4조 달러까지 확대될 수 있다.

AI 투자 확대를 둘러싼 시장의 우려에도 알파벳 경영진은 공격적인 투자 기조를 유지하고 있다. 순다르 피차이 최고경영자(CEO)는 앞서 "과잉 투자할 위험보다 투자 부족의 위험이 훨씬 더 크다"고 밝힌 바 있다.

이번 보도 이후 알파벳 주가는 시간외 거래에서 1% 넘게 하락했다.

구글 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com