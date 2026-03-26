강태영 농협은행장, '지역 기반 생산적 금융' 현장 소통 강화

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = NH농협은행은 지난 25일 강태영 은행장이 경기도경제과학진흥원 방문과 농협은행 판교대기업금융센터 개점식 참석 등 현장경영을 통해 생산적 금융 확대에 적극 나섰다고 26일 밝혔다.
이날 강 행장은 중소기업 지원 및 산업 혁신을 수행하는 경기도경제과학진흥원을 찾아 금융과 기업 지원에 관한 현장 분위기를 직접 살폈다. 같은 날 열린 판교대기업금융센터 개점심에도 참석해 거래 기업 관계자 등 주요 내빈들과 함께 센터 출범을 축하했다.
이 자리에서 강태영 은행장은 "판교 인근 거래업체의 특성을 반영해서 AI, 데이터, IT, 반도체 등 첨단기술 산업 육성 및 성장지원에 앞장서도록 하겠다"고 말하며 지역 기반 기업금융 확대를 통한 지역특화 생산적 금융 확대 의지를 밝혔다.
또한, 경기본부를 방문해 현장 직원들과 직접 소통하며 고객 접점의 목소리가 실질적인 생산적 금융 지원으로 이어질 수 있도록 현장 중심의 공감대를 형성했다. 강 행장은 직원들의 노력이 은행 경쟁력의 근간임을 강조하며 유연한 소통문화가 곧 고객을 위한 혁신 금융의 출발점임을 재확인했다.
한편 강 행장은 향후 전국 각 지역을 순회하며 기업·기관과의 협력을 확대하고 현장 직원들의 의견을 직접 청취하는 소통 경영을 지속적으로 추진할 계획이다.
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