NH농협은행, '더 모아 코리아' 적립식 펀드 가입시 포인트 1만점

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = NH농협은행은 디지털 채널을 통한 자산관리 서비스 강화를 위해 6월 30일까지 '더 모아 코리아' 적립식 펀드 가입 이벤트를 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 농협은행의 디지털 채널인 NH올원뱅크 및 스마트뱅킹, 인터넷뱅킹에서 적립식 펀드를 신규 가입하는 고객을 대상으로 진행한다.

이벤트 참여 조건은 ▲국내 주식형 또는 국내 주식혼합형 펀드 상품으로 10만원 이상 신규 가입 ▲가입 당일 10만원 이상의 자동이체를 12개월 이상 설정 ▲이벤트 종료 시점까지 해당 계좌가 정상 상태를 유지해야 한다.

[사진=NH농협은행]

농협은행은 요건을 충족한 고객 중 총 700명을 추첨해 NH포인트 1만점을 제공할 예정이다. 지급된 포인트는 은행, 전국 농·축협 및 하나로마트 등 계열사 매장에서 현금처럼 사용할 수 있다.

농협은행 관계자는 "고객들이 디지털 채널을 통해 보다 편리하게 자산관리를 시작할 수 있도록 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객 중심의 금융혜택과 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com