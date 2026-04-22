"연기·냄새 아래서 흡입"…삼성전자, 후드 일체형 인덕션 출시

인피니트 글라스로 고급 소재와 내구성 확보

스마트 모드 적용…오염도 감지해 흡입 조절

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 인덕션 중앙에 후드를 내장해 조리 시 발생하는 연기와 냄새를 하단으로 흡입하는 '인피니트 라인' 후드일체형 인덕션 신제품을 출시했다. 이번 신제품은 별도의 천장형 후드 설치가 필요 없어 개방감 있는 주방 구현이 가능하며, 강력한 화력과 효율적인 필터 시스템을 갖춘 것이 특징이다.

22일 업계에 따르면 삼성전자의 이번 신제품은 그릴, 트레이, 그리스, 탈취 등 4단계 필터를 탑재해 조리 오염원을 효과적으로 관리한다. 그릴·트레이·그리스 필터는 물 세척이나 식기세척기 사용이 가능하며, 탈취 필터는 소모품 교체 방식을 적용해 관리가 용이하다. 조리 오염도를 감지해 흡입력을 조절하는 '스마트 모드'와 요리 종료 후 잔여 연기를 제거하고 필터를 건조하는 '애프터 런' 기능도 포함됐다.

삼성전자가 인피니트 라인의 후드일체형 인덕션 제품을 출시했다. [사진=삼성전자]

조리 성능 측면에서는 전체 화구 사용 시 최대 7400W의 화력을 지원하며, 용기 크기와 형태에 관계없이 열을 고르게 전달하는 '올 플렉스존'을 적용했다. 화력은 1단부터 9단, 부스트까지 세분화해 조절할 수 있다. 외관에는 매트한 질감의 인피니트 글라스를 채택해 지문 자국을 최소화하고 모스 경도 8단계의 내구성을 확보해 긁힘과 변색 부담을 줄였다.

설치 편의성도 강화됐다. 산업통상자원부의 규제샌드박스 실증 규제 특례를 통해 국내에서 유일하게 자동확산소화기 설치 의무 유예를 적용받아 별도의 소방시설 시공 없이 간편하게 설치할 수 있다. 정화된 공기는 주방 환경에 따라 하부장 내부 덕트를 통한 전면배기 방식이나 덕트가 없는 플러그&플레이 방식 중 선택해 배출 가능하다.

에너지 소비효율 1등급을 획득한 이번 신제품은 새틴 블랙 색상으로 출시되며 가격은 본체 기준 479만 원, 덕트 포함 시 498만9000원이다. 한편 삼성전자는 원격 전원 제어와 끓음 감지 기능을 탑재한 2026년형 '비스포크 인공지능(AI) 인덕션'도 함께 선보이며 라인업을 확대했다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "이번 후드 일체형 인덕션 신제품은 인테리어 완성도와 조리 편의성을 모두 잡은 제품"이라며 "앞으로도 프리미엄 디자인과 혁신 기술을 기반으로 소비자가 만족할 수 있는 가전 라인업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com