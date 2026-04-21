삼성전자 2026년형 OLED TV, 美·英 매체서 호평

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자의 2026년형 OLED TV 신제품 S95H가 21일 미국과 영국 IT 매체들로부터 화질과 디자인 등 전 분야에서 호평을 받았다.
- 포브스는 플로트 레이어 디자인과 높은 색 정확도를 강점으로 꼽았고, 트러스티드 리뷰는 5점 만점을 부여하며 강력 추천 제품으로 선정했다.
- AI 축구 모드 등 새로운 AI 기능과 개선된 사용자 인터페이스가 최고의 엔터테인먼트 경험을 제공한다고 평가받았다.
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트러스티드 리뷰 만점…강력 추천 제품 선정돼
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자의 2026년형 OLED TV 신제품(S95H)이 미국과 영국의 주요 IT 매체들로부터 화질, 디자인, 인공지능(AI) 기능 등 전 분야에서 성능을 인정받으며 연달아 호평을 얻고 있다.
21일 삼성전자에 따르면, 미국 경제 전문지 포브스는 S95H 모델에 대해 "모든 측면에서 뛰어난 성능을 선보이며 다른 TV들이 넘어야 할 기준을 제시했다"고 극찬했다. 특히 스크린이 앞쪽으로 돌출된 '플로트 레이어(FloatLayer)' 디자인과 육안으로 구별하기 어려운 수준의 높은 색 정확도를 강점으로 꼽았다.
영국 트러스티드 리뷰는 해당 모델에 5점 만점을 부여하며 '강력 추천(Highly Recommended)' 제품으로 선정했다. 매체는 압도적인 밝기를 바탕으로 한 생동감 넘치는 화질과 정밀한 필름 메이커 모드 구현 능력을 높게 평가했다. 미국 피시맥(PCMag) 역시 "OLED 성능을 한 단계 끌어올렸다"며 새롭게 적용된 실버 프레임 디자인에 주목했다.
AI를 활용한 사용자 편의 기능도 좋은 반응을 얻고 있다. 미국 테크아리스(Tech Aeris)는 해당 제품을 '2026 에디터스 초이스'로 선정했다. 매체는 경기를 자동 인식해 현장감을 높여주는 'AI 축구 모드'를 언급하며 최고의 스포츠 시청 환경을 제공한다고 분석했다.
사용자 인터페이스도 개선됐다. 리모컨에 추가된 AI 전용 버튼은 다양한 AI 엔진의 접근성을 높였으며, AI 이미지 생성 기능은 사용자가 자신만의 디지털 예술 작품을 디자인할 수 있도록 지원한다.
신제품에는 ▲AI 축구 모드 프로 ▲AI 사운드 컨트롤 프로 등이 새롭게 탑재돼 한층 강화된 엔터테인먼트 경험을 제공한다.
aykim@newspim.com