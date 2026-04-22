최수진 "기밀 유출 정동영, 동맹국서 거짓말 면박당해...즉각 경질해야"

"안보보다 장관이 소중한가"…대북 정보 제한 사태 공격

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 22일 정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 기밀 유출 사태와 이를 감싼 이재명 대통령을 향해 "대한민국 안보보다 '허언으로 동맹을 기만한 장관'이 더 소중하냐"며 정 장관의 즉각 경질을 촉구했다.

최 대변인은 이날 논평에서 "정동영 통일부 장관이 한미 당국이 공식 확인한 적 없는 북한의 민감한 핵시설을 함부로 발설해, 미국의 '대북 정보 공유'가 일부 제한되는 사태가 벌어졌다"며 "이재명 정권의 '안보 자해극'이 참담한 국제 망신으로 이어졌다"고 비판했다.

최수진 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "장관은 이를 덮고자 애꿎은 미국 싱크탱크(CSIS)를 끌어들였지만, 당사자인 빅터 차 석좌로부터 '그런 보고서를 쓴 적 없다'는 공개 면박만 당했다"며 "동맹국 학자가 나서서 대한민국 장관의 거짓말을 정면으로 저격하는, 헌정사상 초유의 외교적 치욕"이라고 지적했다.

최 대변인은 "정작 경악스러운 것은 위기를 수습해야 할 국가 원수의 기괴한 태도"라며 "이재명 대통령은 국군통수권자로서 대북 정보 제한 사태를 사과하기는커녕, 장관 뒤에 숨어 SNS에 '터무니없는 일'이라며 동맹국의 합리적 우려를 깎아내렸다"고 비난했다.

그는 "국정 최고 책임자가 국격을 추락시킨 '동맹을 기만한 장관'의 방패막이를 자처하며 대리 변명에 나선 것"이라며 "이들이 뭉친 '환장의 복식조'가 대한민국 안보의 눈과 귀를 가리고 있다"고 강조했다.

최 대변인은 정 장관의 안보 리스크가 상습적이라고 지적했다. 그는 "지난해 '북한 우라늄 2000kg 보유'라는 민감 정보를 흘려 항의를 받았고, '북한이 3대 핵전략 국가'라며 적국의 프로파간다를 대변하는 촌극도 벌였다"며 "이 위험천만한 입방정이 반복되는 이유는 단 하나, 어떤 망언을 쏟아내도 이재명 대통령이 맹목적으로 면죄부를 쥐여주기 때문"이라고 주장했다.

아울러 "얄팍한 궤변으로 굳건한 한미동맹을 훼손하는 행위를 당장 멈추고, 정동영 장관을 즉각 경질하라"고 촉구했다.

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