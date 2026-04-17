세미티에스, 엔에이치스팩29호와 합병 승인

3세대 공중 이송 로봇 상용화 및 첨단 산업 물류 시장 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 반도체 AMHS(자동 물류 반송 시스템) 통합 솔루션 선도기업 세미티에스는 엔에이치스팩29호와의 합병 안건을 최종 승인하고 6월 초 코스닥에 상장한다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 합병은 스팩 소멸 방식으로 진행되며, 오는 5월 20일 합병기일을 거쳐 6월 초순경 코스닥 시장에 정식 상장할 예정이다. 합병 상장 이후 세미티에스는 존속 법인으로 남게 된다.

2014년 설립된 세미티에스는 반도체 웨이퍼를 공정 간 오염 없이 이송하는 '클린 컨베이어 시스템'과 수율 향상의 핵심인 '질소 퍼지 시스템'을 주력으로 성장해 왔다. 글로벌 핵심 고객사와 파트너십을 구축해 왔으며, 국내외 글로벌 팹 증설 흐름에 맞춰 공급 레퍼런스를 빠르게 확대하고 있다.

세미티에스 로고. [사진=세미티에스]

실적은 지난해 매출액 229억7000만원, 영업이익 63억9000만원을 기록하며 견조한 성장세를 나타냈다. 특히 영업이익률은 약 28%에 달해 업계 최고 수준의 수익성을 입증했으며, 연간 매출액을 상회하는 273억원 규모의 수주잔고를 확보해 미래 성장 가능성을 더욱 높였다.

최근 글로벌 반도체 기업들의 팹 증설 경쟁이 가속화되면서 생산 효율을 극대화하는 물류 자동화 시스템의 중요성이 커지고 있다. 특히 세미티에스는 세계 최초로 상용화한 '비개조형 질소 퍼지 시스템(S-Plate)'을 통해 기존 장비의 개조 없이 즉각적인 수율 개선 솔루션을 제공한다. 물류 부문에서는 타사 대비 3배 빠른 이송 속도와 저진동 설계를 바탕으로 전공정 내 물동량 처리 능력을 극대화하고 있으며, 이를 기반으로 높은 진입장벽과 강력한 락인 효과를 창출하고 있다.

상장을 통해 회사는 차세대 성장 동력인 '3세대 공중 이송 로봇(AMR)'의 상용화를 앞당기고, 반도체에서 검증된 기술력을 이차전지, 바이오, 의료장비 등 첨단 산업 전반으로 이식하여 글로벌 토탈 물류 솔루션 파트너로 도약한다는 계획이다.

민남홍 세미티에스 대표이사는 "이번 코스닥 상장은 기술 초격차를 공고히 하고 글로벌 시장 점유율을 확대하는 중대한 전환점이 될 것"이라며 "상장 후에도 지속적인 연구개발 투자와 사업 다각화를 통해 기업 가치를 극대화하는 동시에 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com