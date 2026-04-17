교보증권, 샛강생태공원에서 생태환경 보호 활동 진행

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"지속가능한 환경 가치 만들어가는 다양한 참여형 프로그램 이어갈 것"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 교보증권은 17일 서울 여의도 샛강생태공원에서 생태환경 보호 활동을 진행했다고 밝혔다.

교보증권에 따르면 이번 활동은 도심 속 생태계 보전과 환경보호 실천을 위한 사회공헌 프로그램 중 하나로, 교보증권 임직원들이 직접 참여해 씨드볼 만들기와 교란 식물 퇴치 활동 등을 시행했다.

[사진=교보증권]

참여 임직원들은 공원 내 생태 복원을 위한 씨드볼을 제작하며 식생 회복의 의미를 되새겼다. 토종 식물의 생육을 방해하는 외래 교란 식물을 제거하는 활동을 통해 도심 생태계 보호와 생물 다양성 보전에도 힘을 보탰다.

특히 이번 활동은 단순한 환경정화 수준을 넘어, 샛강생태공원의 자연환경을 보전하고 지속가능한 도시 생태계를 유지하기 위한 현장 중심의 실천적 활동으로 이뤄졌다.

교보증권 관계자는 "이번 활동은 임직원이 직접 도심 생태계 보전의 중요성을 체감하고 환경 실천의 가치를 되새기는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 지속가능한 환경 가치를 만들어가는 다양한 참여형 프로그램을 이어가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com