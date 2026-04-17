위성락 안보실장, EU 집행위원과 중동 상황 논의…'한-EU 협의 채널' 필요성 공감

AI 핵심 요약beta
- 위성락 국가안보실장이 17일 마로시 셰프초비치 EU 집행위원을 만나 한-EU 경제안보 협의 채널 필요성에 공감했다.
- 양측은 중동 불안정 속 에너지 수급·가격 변동 노력과 공급망 위기 대응을 공유했다.
- 경제안보 위기 시 한국-EU 긴밀 공조와 범부처 협의 채널을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 위성락 국가안보실장이 17일 마로시 셰프초비치 유럽연합(EU) 집행위원회 통상·경제안보 집행위원을 만나 한-EU 간 범부처 경제·안보 협의 채널이 필요하다는 데 공감대를 형성했다.
위 실장은 이날 셰프초비치 집행위원과 중동 지역의 불안한 정세 속에서 에너지 수급과 가격 변동성에 따른 어려움을 해결하기 위한 각국의 노력을 공유했다.
양측은 중동 상황이 초래한 에너지 공급망 위기를 계기로 각국의 경제안보 강화 노력이 보다 중요해졌다고 평가했다.
위 실장과 셰프초비치 집행위원은 특히 지금처럼 경제·안보적 위기가 심각할수록 한국과 EU같이 상호신뢰할 만한 유사 입장국들이 긴밀히 협력하고 공조해야 한다는 것에 의견을 같이 했다. 이를 위해서 한-EU 간 주요 경제안보 부처들이 포괄적으로 참여하는 범부처 경제·안보 협의 채널이 필요하다고 강조했다. 양측은 중동 외 그밖의 국제 정세 전반에 대해서도 의견을 교환했다.
청와대는 "정부는 중동 상황을 비롯해 급변하는 글로벌 정세 속 공급망 자원안보 위기 상황에서 EU와 경제안보를 강화하기 위해 핵심광물, 공급망을 포함한 제반 분야에서 지속 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.
pcjay@newspim.com