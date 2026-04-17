위성락 안보실장, EU 집행위원과 중동 상황 논의…'한-EU 협의 채널' 필요성 공감

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에너지 수급, 가격 변동성 해결 위한 노력 공유

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 위성락 국가안보실장이 17일 마로시 셰프초비치 유럽연합(EU) 집행위원회 통상·경제안보 집행위원을 만나 한-EU 간 범부처 경제·안보 협의 채널이 필요하다는 데 공감대를 형성했다.

위 실장은 이날 셰프초비치 집행위원과 중동 지역의 불안한 정세 속에서 에너지 수급과 가격 변동성에 따른 어려움을 해결하기 위한 각국의 노력을 공유했다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 위성락(오른쪽) 국가안보실장이 17일 마로시 셰프초비치(왼쪽) 유럽연합(EU) 집행위원회 통상·경제안보 집행위원을 만나 중동 지역의 불안한 정세에 대한 양측의 노력과 의견을 공유했다. [사진=청와대] 2026.04.17 pcjay@newspim.com

양측은 중동 상황이 초래한 에너지 공급망 위기를 계기로 각국의 경제안보 강화 노력이 보다 중요해졌다고 평가했다.

위 실장과 셰프초비치 집행위원은 특히 지금처럼 경제·안보적 위기가 심각할수록 한국과 EU같이 상호신뢰할 만한 유사 입장국들이 긴밀히 협력하고 공조해야 한다는 것에 의견을 같이 했다. 이를 위해서 한-EU 간 주요 경제안보 부처들이 포괄적으로 참여하는 범부처 경제·안보 협의 채널이 필요하다고 강조했다. 양측은 중동 외 그밖의 국제 정세 전반에 대해서도 의견을 교환했다.

청와대는 "정부는 중동 상황을 비롯해 급변하는 글로벌 정세 속 공급망 자원안보 위기 상황에서 EU와 경제안보를 강화하기 위해 핵심광물, 공급망을 포함한 제반 분야에서 지속 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

pcjay@newspim.com