[종합] 파키스탄, 트럼프에 '협상 시한 2주 연장' 요청… 이란 "긍정 검토 중"

이란에는 호르무즈 해협 2주 개방 요청

백악관 "트럼프도 보고 받아, 곧 응답할 것"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국과 이란 사이의 중재국인 파키스탄이 7일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 협상 시한을 앞두고 트럼프 대통령에게 협상 시한을 2주 연장해줄 것을 요청했다.

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이날 자신의 엑스(X, 옛 트위터)를 통해 "외교가 제 역할을 다할 수 있도록 트럼프 대통령에게 시한을 2주 연장해 줄 것을 간절히 요청한다"며 "파키스탄은 진심으로 이란 형제들에게 선의의 표시로서 그에 상응하는 2주 동안 호르무즈 해협을 개방할 것을 요청한다"고 밝혔다.

샤리프 총리의 이러한 발언은 트럼프 대통령이 정한 휴전 협상 시한인 이날 오후 8시(미 동부 시간 기준)를 불과 몇 시간 앞두고 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 시한이 임박하자 "오늘 밤 하나의 문명이 죽을 것"이라며 압박 수위를 높였으며, 월스트리트저널(WSJ)은 이란 측이 해당 발언 이후 미국과의 직접 대화를 차단했다고 보도한 바 있다.

현재 이란 측은 파키스탄의 제안에 긍정적인 태도를 보이고 있다. 이란의 한 고위 관리는 로이터 통신에 "이란 정부가 파키스탄의 2주 휴전 요청을 긍정적으로 검토하고 있다"고 설명했다. 백악관 역시 트럼프 대통령이 파키스탄의 제안을 인지하고 있으며 이에 대한 답변이 나올 것이라고 전했다.

손목시계를 보고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.08 mj72284@newspim.com

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