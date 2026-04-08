주파키스탄 이란 대사 "민감한 단계에서 한 발 나아간 '진전' 있었다"

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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 파키스탄이 도널드 트럼프 미국 대통령에 협상 시한 2주 연장을 공식 요청한 가운데, 파키스탄 주재 이란 대사가 외교적 협상 국면과 관련해 "한 걸음 진전이 있었다"고 밝혔다.

7일(현지시각) 알자지라 통신에 따르면 레자 아미리 모가담 이란 대사는 X에 올린 글에서 "현재까지(as of now) 위태롭고 민감한 단계에서 한 발 나아가는 진전이 있었다"고 전했다.

대사는 이어 "다음 단계에서는 수사나 불필요한 반복 대신 존중과 외교적 예우가 자리 잡아야 한다"며 "계속 주목해 달라"고 덧붙였다.

모가담 대사는 해당 게시글에서 파키스탄이 중재자로서 "긍정적이고 생산적인 노력"을 기울여 왔다고 언급한 자신의 이전 글도 함께 인용했다.

이날 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이날 자신의 X를 통해 "외교가 제 역할을 다할 수 있도록 트럼프 대통령에게 시한을 2주 연장해 줄 것을 간절히 요청한다"며 "파키스탄은 진심으로 이란 형제들에게 선의의 표시로서 그에 상응하는 2주 동안 호르무즈 해협을 개방할 것을 요청한다"고 밝혔다.

이에 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "대통령은 해당 제안을 이미 인지하고 있으며, 이에 대한 답변이 나올 것"이라고 밝혔고, 트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 현재 "치열한 협상이 진행 중"이라고 말했다.

[사진= 파키스탄 주재 이란 대사 X계정]

kwonjiun@newspim.com