LIAPP, '기프트24 앱'에 적용… 모바일 커머스 보안 시장 확산 가속

AI 핵심 요약beta
- 락인컴퍼니가 8일 LIAPP를 SPS Company 기프트24에 적용했다.
- 기프트24는 앱 실행과 환경을 실시간 보호해 보안 위협을 통제한다.
- 두 회사는 보안 강화로 플랫폼 안정성을 높였다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 주식회사 락인컴퍼니의 모바일 앱 보안 솔루션 'LIAPP(리아프)'이 SPS Company의 모바일 상품권 플랫폼 '기프트24'에 적용됐다. 락인컴퍼니는 이번 도입을 통해 모바일 커머스 보안 시장에서 서비스 레퍼런스를 확보하며 영향력을 확대했다고 밝혔다.
기프트24는 모바일 기프티콘과 쿠폰 등을 유통하는 커머스 서비스로, 결제 데이터 안전성과 서비스 무결성이 사업의 핵심 요소다.
기프트24는 LIAPP 도입으로 앱 실행 파일과 동작 환경을 실시간으로 보호하는 체계를 구축했다. 이를 통해 비정상적인 쿠폰 발급 시도, 포인트 변조, 자동화 프로그램을 이용한 구매 공격 등 모바일 환경의 보안 위협을 앱 단에서 통제한다.
SPS Company 최기호 대표는 "디지털 자산을 다루는 플랫폼 특성상 보안 체계 구축이 필수적"이라며, "LIAPP을 통해 앱 위변조와 서비스 악용 행위를 차단함으로써 플랫폼 운영의 안정성을 높이고 정상 사용자 중심의 서비스 환경을 마련했다"고 말했다.
락인컴퍼니 최명규 대표는 "커머스 플랫폼에서 앱 보안은 사업의 지속 가능성을 뒷받침하는 인프라"라며, "이번 사례는 모바일 커머스 영역에서 LIAPP의 보안 실효성을 확인한 결과"라고 설명했다.
락인컴퍼니는 앞으로 금융, 커머스, 콘텐츠 등 다양한 산업 분야로 LIAPP 적용 범위를 넓혀갈 방침이다. 모바일 앱 보안 솔루션을 중심으로 시장 내 기술 공급을 확대하고 비즈니스 안정성을 지원하는 인프라 역할을 강화할 계획이다.
windy@newspim.com