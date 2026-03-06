전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

"AI가 답이다"…SI 업계, AI 고도화 사활

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

전통적인 SI·SM 사업은 프로젝트 중심 구조…성장성·수익성 한계
최근 전 산업군이 AX로 변화… AI와 같은 기술에 대한 수요 증가

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 =시스템통합(SI) 업계가 기존의 SI·운영(SM) 중심 구조에서 벗어나 인공지능(AI)·클라우드·데이터센터 등으로 서비스를 본격적으로 확장하고 있다. 기업들의 정보기술(IT) 수요가 AI, 데이터, 클라우드 기반의 디지털 전환으로 빠르게 이동하면서 전통적인 SI·SM 사업은 프로젝트 중심 구조로 성장성과 수익성에 한계가 있기 때문이다. 단순 구축 사업에서 벗어나 플랫폼·서비스 중심의 사업 모델을 통해 지속적인 서비스 매출을 확보하고 새로운 성장 동력을 만든다는 방침이다.

6일 업계에 따르면 최근 디지털 전환 흐름으로 IT 인프라는 비즈니스 핵심 경쟁력으로 자리 잡으면서, 기업 고객 수요도 전통적인 SI·SM을 넘어 AI, 보안, 인프라 효율화 중심으로 고도화되고 있다. SI 기업들은 종합적인 고객 수요 변화에 대응하기 위해 AI·클라우드·데이터센터 역량을 융합한 사업 구조로 진화하고 있다.

SI업계가 기존의 SI·SM 중심 구조에서 벗어나 AI·클라우드·데이터센터 등으로 서비스를 본격적으로 확장하고 있다. 사진은 AI 계산대 [사진=신세계아이앤씨]

신세계아이앤씨는 AI 계산대, 매장관리솔루션 등 리테일 분야에 특화된 AI 기술을 바탕으로 관련 솔루션을 확대하고 있다. 앞으로도 오프라인 리테일 현장에 적용 가능한 AI 비전(AI Vision) 기반의 솔루션 확대에 집중할 계획이다.

무인 매장에서 축적한 수백만 건의 데이터를 활용해 고도화한 '스파로스 AI 비전' 기술은 ▲바코드를 스캔하지 않아도 1초 만에 99.8% 정확도로 제품을 인식하는 'AI계산대' ▲셀프계산대에서 실수로 바코드 스캔을 누락하는 경우 고객에게 스캔을 재안내하는 '스파로스 스캔케어' ▲매장 혼잡도, 진열대 분석 및 매장 내 고객 행동 패턴을 분석하는 '매장 관리 솔루션' 에 적용되고 있다.

신세계아이앤씨는 내부적으로 인공지능 전환(AX)을 주도하는 IT 기업이 될 수 있도록 모든 임직원의 AI 활용 역량을 높이는 데 집중하고 있다. 개발자들은 자체 생성 AI 기반 플랫폼 '스파로스 데브엑스(Sphaors DevX)' 를 활용해 시스템 개발 생산성을 높이고 있다. 비개발자를 포함한 모든 임직원이 업무 환경에서 생성AI 서비스를 안전하게 이용하고 업무 효율을 높일 수 있도록 대규모언어모델(LLM) 기반의 자체 AI 플랫폼도 선보일 계획이다.

롯데이노베이트는 물리적 로봇과 결합된 피지컬 AI 영역으로 사업을 확장 중이다. 이를 위해 지난해 8월 피지컬 AI 및 로봇 전담 조직 신설하기도 했다. 피지컬 AI 전담 조직은 로봇에 적용되는 AI 기술 개발과 로봇 운영 플랫폼 구축, 산업 현장 적용을 위한 실증을 담당한다. 이를 통해 AI 소프트웨어와 로봇을 결합한 서비스를 개발하고, 물류·유통 등 다양한 산업 분야에서 실제 활용 가능한 로봇 사업을 추진할 계획이다.

또한 자체 AI 플랫폼인 '아이멤버(Aimember)'를 기반으로 음성·언어·비전 등 다양한 AI 기술을 개발하고 있다. 이를 유통·물류·제조 등 산업 현장에 적용하는 AI 서비스를 확대하고 있다. 앞으로는 AI 에이전트와 로봇 등과 결합한 지능형 서비스로 영역을 넓혀 산업 현장의 AX 전환을 지원할 계획이다.

CJ올리브네트웍스는 제조·물류 현장의 AX를 목표로 AI, 클라우드 등 신기술 기반의 스마트팩토리와 스마트 물류 솔루션을 제공하고 있다. 특히 식품·음료·바이오 등 전 산업에 걸쳐 100여개 이상 고객의 AX 전환을 지원한 바 있다. 방송·미디어 분야 역시 AI 기반 엔터테크 기술력을 바탕으로 방송미디어 IT 서비스 시장에서의 절대적 우위를 공고히 할 계획이다.

업계 관계자는 "최근 전 산업군의 핵심 패러다임이 클라우드와 데이터를 기반으로 한 AX로 변화함에 따라, AI와 같은 첨단 기술에 대한 수요가 증가하고 있다"라며 "IT 서비스 기업들도 AI, 클라우드, 데이터센터 역량을 융합한 사업 구조로 진화하고 있다"라고 설명했다.

yuniya@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동