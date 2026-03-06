전체기사 최신뉴스 GAM
[AI 사건 리포트] 코인 직거래 미끼 강도 10대 3명 검거​

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 6일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

김포 다세대주택 7살 아이 추락 사고​

경기 김포의 한 다세대주택에서 7살 아이가 창밖으로 떨어져 중상을 입는 사고가 발생했습니다.​ 경찰은 아이가 방에서 혼자 놀다가 창밖으로 추락한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.​ 경찰은 범죄 정황은 없는 것으로 보면서도 사고 당시 보호자 관리 실태 등을 추가로 확인하고 있습니다.​

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

경북 상주 남편의 살인 사건​

경북 상주 낙동면의 한 공터에서 남편이 아내를 흉기로 찔러 숨지게 하고 아내의 지인도 다치게 한 사건이 발생했습니다.​ 경찰은 사건 직후 남편 A씨를 현행범으로 체포해 구체적인 범행 경위와 동기를 조사하고 있습니다.​ 경찰은 A씨를 상대로 정확한 관계 갈등 경위와 정신 상태 등을 확인한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 방침입니다.​

코인 직거래 미끼 강도 사건, 10대 3명 검거​

경기 고양에서 가상화폐 직거래를 미끼로 피해자를 불러낸 뒤 폭행하고 현금 3000만 원을 빼앗아 달아난 10대 3명이 경찰에 붙잡혔습니다.​ 경찰은 채팅 앱을 통해 피해자를 모텔로 유인한 뒤 집단 폭행해 금품을 빼앗았다고 보고 강도 혐의 등으로 이들을 조사했습니다.​ 경찰은 여죄 여부를 확인하는 한편 스마트폰 포렌식 등을 통해 추가 피해자가 있는지도 수사할 계획입니다.​

경북 경찰 간부 음주운전 사고​

경북에서 한 경찰 간부가 술에 취한 상태로 경부고속도로에 진입하려다 교통사고를 내 입건되는 사건이 발생했습니다.​
경찰은 이 간부를 음주 측정한 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수준으로 나와 도로교통법 위반 혐의로 조사했습니다.​ 경찰은 해당 간부를 직위 해제하고 향후 징계 수위를 논의하는 한편 사고 경위를 추가로 조사할 방침입니다.​

서울 서대문구 70대 보행자 사망 교통사고​

서울 서대문구의 한 교차로에서 횡단보도를 건너던 70대 남성이 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했습니다.​ 경찰은 화물차 운전자가 음주 상태는 아니었던 것으로 보고 운전자가 보행자를 보지 못했다고 진술한 정황 등을 토대로 조사했습니다.​ 경찰은 신호 위반 여부와 차량 속도 등을 확인해 운전자에게 적용할 혐의를 검토할 예정이라고 밝혔습니다.​

수원 1층 철물점 건물 화재

3월 6일 새벽 경기도 수원시 장안구 송죽동의 1층짜리 철물점 건물에서 불이 나 건물이 전소했습니다.​ 소방 당국은 장비 30여 대와 인력 20여 명을 투입해 약 50분 만에 큰 불길을 잡았고 인근 빌라 주민들은 경찰 등의 도움을 받아 대피했습니다. 소방 당국은 잔불 정리 후 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획이라고 밝혔습니다.

전남 해남 축사 지붕 작업자 추락사​

전남 해남군 마산면의 한 축사 지붕에서 작업을 하던 60대 남성이 약 7m 아래로 떨어져 숨지는 사고가 발생했습니다.​ 해남소방서는 신고를 받고 출동해 심정지 상태의 A씨를 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌다고 밝혔습니다.​ 소방 당국은 정확한 사고 시점과 구조 경위 등을 정리해 관계 기관에 통보했습니다.​

대전 공사 현장 굴착기 장비 낙하 사고​

대전 서구의 한 건설 공사 현장에서 굴착기에 고정돼 있던 장비가 떨어지면서 인부 A씨를 덮쳐 숨지는 사고가 발생했습니다.​ 소방과 구급대는 사고 직후 A씨를 병원으로 옮겼으나 이미 심정지 상태여서 한동안 심폐소생술을 했지만 숨졌다고 전했습니다.​ 경찰은 공사 현장에서 안전조치가 제대로 이행됐는지 여부를 확인하기 위해 현장 관계자들을 상대로 조사를 벌이고 있습니다.​

ace@newspim.com

