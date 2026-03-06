[AI 사건 리포트] 코인 직거래 미끼 강도 10대 3명 검거​

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.
[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 6일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.
김포 다세대주택 7살 아이 추락 사고
경기 김포의 한 다세대주택에서 7살 아이가 창밖으로 떨어져 중상을 입는 사고가 발생했습니다. 경찰은 아이가 방에서 혼자 놀다가 창밖으로 추락한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 경찰은 범죄 정황은 없는 것으로 보면서도 사고 당시 보호자 관리 실태 등을 추가로 확인하고 있습니다.
경북 상주 남편의 살인 사건
경북 상주 낙동면의 한 공터에서 남편이 아내를 흉기로 찔러 숨지게 하고 아내의 지인도 다치게 한 사건이 발생했습니다. 경찰은 사건 직후 남편 A씨를 현행범으로 체포해 구체적인 범행 경위와 동기를 조사하고 있습니다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 관계 갈등 경위와 정신 상태 등을 확인한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 방침입니다.
코인 직거래 미끼 강도 사건, 10대 3명 검거
경기 고양에서 가상화폐 직거래를 미끼로 피해자를 불러낸 뒤 폭행하고 현금 3000만 원을 빼앗아 달아난 10대 3명이 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰은 채팅 앱을 통해 피해자를 모텔로 유인한 뒤 집단 폭행해 금품을 빼앗았다고 보고 강도 혐의 등으로 이들을 조사했습니다. 경찰은 여죄 여부를 확인하는 한편 스마트폰 포렌식 등을 통해 추가 피해자가 있는지도 수사할 계획입니다.
경북 경찰 간부 음주운전 사고
경북에서 한 경찰 간부가 술에 취한 상태로 경부고속도로에 진입하려다 교통사고를 내 입건되는 사건이 발생했습니다.
경찰은 이 간부를 음주 측정한 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수준으로 나와 도로교통법 위반 혐의로 조사했습니다. 경찰은 해당 간부를 직위 해제하고 향후 징계 수위를 논의하는 한편 사고 경위를 추가로 조사할 방침입니다.
서울 서대문구 70대 보행자 사망 교통사고
서울 서대문구의 한 교차로에서 횡단보도를 건너던 70대 남성이 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했습니다. 경찰은 화물차 운전자가 음주 상태는 아니었던 것으로 보고 운전자가 보행자를 보지 못했다고 진술한 정황 등을 토대로 조사했습니다. 경찰은 신호 위반 여부와 차량 속도 등을 확인해 운전자에게 적용할 혐의를 검토할 예정이라고 밝혔습니다.
수원 1층 철물점 건물 화재
3월 6일 새벽 경기도 수원시 장안구 송죽동의 1층짜리 철물점 건물에서 불이 나 건물이 전소했습니다. 소방 당국은 장비 30여 대와 인력 20여 명을 투입해 약 50분 만에 큰 불길을 잡았고 인근 빌라 주민들은 경찰 등의 도움을 받아 대피했습니다. 소방 당국은 잔불 정리 후 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획이라고 밝혔습니다.
전남 해남 축사 지붕 작업자 추락사
전남 해남군 마산면의 한 축사 지붕에서 작업을 하던 60대 남성이 약 7m 아래로 떨어져 숨지는 사고가 발생했습니다. 해남소방서는 신고를 받고 출동해 심정지 상태의 A씨를 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌다고 밝혔습니다. 소방 당국은 정확한 사고 시점과 구조 경위 등을 정리해 관계 기관에 통보했습니다.
대전 공사 현장 굴착기 장비 낙하 사고
대전 서구의 한 건설 공사 현장에서 굴착기에 고정돼 있던 장비가 떨어지면서 인부 A씨를 덮쳐 숨지는 사고가 발생했습니다. 소방과 구급대는 사고 직후 A씨를 병원으로 옮겼으나 이미 심정지 상태여서 한동안 심폐소생술을 했지만 숨졌다고 전했습니다. 경찰은 공사 현장에서 안전조치가 제대로 이행됐는지 여부를 확인하기 위해 현장 관계자들을 상대로 조사를 벌이고 있습니다.
