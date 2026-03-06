금융위 "채권·자금·부동산PF시장 안정에 100조+α 프로그램 적극 운영해야"

중동상황 관련 '금융시장반' 점검회의, "장기화 시 기업 자금조달 애로"

"정책금융기관 20.3조 금융지원은 담당자 면책 적용, 적극 지원하라"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신진창 금융위원회 사무처장이 채권시장과 자금시장 및 부동산 PF 시장 안정을 위해 100조원+α 시장안정프로그램을 적극 운영해야 한다고 지시했다.

신 사무처장은 6일 정부서울청사에서 금융감독원·한국거래소·산업은행·기업은행·수출입은행·신용보증기금 등 관계기관 및 금융시장 전문가와 함께 중동상황 관련 '금융시장반' 점검회의를 열고 이같이 지시했다.

[사진=금융위원회]

신 사무처장은 이와 함께 "중동상황 장기화 시 시장 변동성이 확대되고, 기업들의 자금조달애로가 발생할 가능성을 배제할 수 없는 만큼, 필요시 신속하게 시장안정프로그램을 확대 가동할 수 있도록 사전 준비를 철저히 해야 한다"고 정책금융기관에 당부했다.

신 사무처장은 이와 함께 '중동상황 피해 기업 지원' 관련 정책금융기관들이 운영중인 약 20조3000억원 규모의 금융지원 프로그램에 대해서는 "신규 유동성 공급, 기존 대출·보증 만기연장 등과 관련한 담당자 면책을 적용하고 있으므로 기업들의 유동성 애로가 최소화될 수 있도록 적극적으로 지원해달라"고 말했다.

신 사무처장은 "대통령께서 여러 차례 강조한 바와 같이 단기적인 시장 변동성 완화를 위한 노력과 함께 지배구조 개선, 불공정거래 근절 등 우리 자본시장의 합리 ‧투명성을 높이기 위한 '자본시장 체질 개선' 노력도 일관되게 추진해 나갈 것"이라며 "시장 불안에 편승한 통정매매, 가짜뉴스 유포 등 시장교란 행위로 투자자들이 피해를 보지 않도록 시장상황을 면밀히 감시하고, 불법 행위에 대해서는 적발시 엄단할 것"이라고 강조했다.

한편, 이날 회의 참석자들은 중동상황 이후 국내 증시의 일일 등락률이 확대되는 등 변동성이 높아졌다고 평가하면서 향후 중동상황의 전개양상이 시시각각 변화하면서 불확실성이 지속될 수 있는 만큼 각별한 경각심을 갖고 시장상황을 면밀히 모니터링 해야 한다는 데 인식을 같이 했다.

참석자들은 국내 증시의 상승동력은 여전히 지속되고 있는 만큼, 시장 참여자들이 합리적인 판단을 할 수 있도록 정부 및 관계기관이 유기적인 공조를 통해 필요한 시장안정조치를 적기에 시행하는 한편, 국내 자본시장의 질적 변화를 위해 현재 추진중인 불공정거래 근절, 지배구조 개선 등을 위한 정책을 일관되게 시행하는 것이 중요하다는 점을 강조했다.

dedanhi@newspim.com