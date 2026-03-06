정은경 장관, 오염 코로나19 백신 접종 입 연다…국회, 10일 긴급 현안 질의

곰팡이·머리카락 코로나19 백신 논란

김미애 의원, 청문회·국정조사 '촉구'

"제조사 등 비공개…국민에 알려야"

"업무보고 후 오염 백신 질의 예정"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국회 보건복지위원회가 오는 10일 논란이 된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 오염 의혹과 관련해 긴급 현안 질의를 열기로 했다.

당시 질병관리청장을 맡았던 정은경 보건복지부 장관을 대상으로 백신 관리 부실 가능성과 대응 책임에 대한 질타를 이어갈 예정이다.

국회 보건복지위원회 관계자는 6일 "다음 주 10일에 (코로나19 백신 오염 접종과 관련한) 현안 질의가 예정돼 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정은경 보건복지부 장관이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 보건복지위원회 전체회의에서 의원 질문에 답변하고 있다. 2025.11.20 pangbin@newspim.com

이번 현안 질의는 감사원이 지난달 23일 질병청을 대상으로 코로나19 백신 접종 당시 곰팡이, 머리카락 등 이물질이 발견됐는데도 정부가 접종을 진행한 건수가 1420만회에 이르는 것을 지적하면서 시작됐다. 질병청은 2021년 3월부터 2024년 10월까지 의료기관으로부터 '코로나19 백신에서 이물질이 발견됐다'는 신고를 1285건 접수했고 이중 곰팡이, 머리카락 등 이물질이 포함된 코로나19 백신은 127건이다.

이물질이 포함된 백신과 같은 제조번호 백신 접종이 4291만회 이뤄졌다. 이 중 1420만회가 이물질 발견 신고 후 이뤄졌다.

김미애 국민의힘 의원은 지난 3일 원내대책회의에 감사원을 통해 드러난 코로나19 백신 관리 실태에 대해 당시 질병청장을 맡았던 정 장관을 대상으로 청문회와 국정감사를 시행해야 한다고 촉구했다.

김 의원은 "무고한 국민을 대상으로 자행한 생체 실험"이라며 "복지위 간사인 저에게도 백신 제조사가 어디인지 알려주지 않고 어떤 이물질이 발견됐고 신고 내용은 무엇인지를 요구했지만 알려주지 않고 있다"고 비판했다.

김 의원은 "정 장관은 문제 되는 백신이 언제, 어느 국민에게 접종했는지 국민에게 공개해야 한다"며 "(여당은) 국정조사와 청문회에 협조해야 한다"고 촉구한 바 있다.

국회 관계자는 협의 과정에 대해 "10일 업무보고 후 현안질의를 할 예정으로 코로나19 백신과 관련 사항을 질의할 예정"이라며 "별도 현안 질의 날을 잡으려고 했지만 협의가 되지 않았다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com