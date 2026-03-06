전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

오대산국립공원, 송천마을 주민과 함께 양서류 로드킬 막는다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"13년째 이어온 민·관·주민 생태 보호"…구도 6호선 인접 구간서 5만여 마리 구조 성과

[평창=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국립공원공단 오대산국립공원사무소가 양서류 로드킬을 줄이고 생태계를 보호하기 위해 오는 6월 말까지 강릉시 연곡면 삼산리 송천마을 일원(국도 6호선 인접 구간)에서 집중 생태 보호 활동에 나선다고 6일 밝혔다.

개구리·두꺼비 등 양서류는 수생태계와 육상생태계를 잇는 핵심 생물군이자 환경 변화에 민감한 지표종으로, 특히 봄철 산란기 이동이 집중되는 시기에는 도로 이동 중 로드킬 위험이 크게 높아져 현장 예방 조치가 필수적인 상황이다.

도로 난간 그물망을 점검하고 있다.[사진=오대산국립공원사무소] 2026.03.06 onemoregive@newspim.com

오대산국립공원사무소는 2014년부터 송천마을 주민들과 함께 양서류 로드킬 취약 구간을 관리해 왔으며, 올해로 13년째 민·관·자원봉사 협력 기반의 예방 활동을 이어가고 있다.

주민들은 자체적으로 대체 산란지를 조성하고, 국립공원사무소와 함께 도로 난간 그물망 설치, 포집틀 운영, 구조 개체 대체 산란지 방사, 서식지 개선 등을 지속해 왔으며, 지난 12년간 약 5만 마리 이상의 양서류를 구조해 로드킬 저감에 기여했다.

특히 송천마을 주민들은 사유지를 대체 산란지로 무상 제공하고, 정비 작업에도 직접 참여하는 등 '마을이 함께 지키는 생태 보호' 모델을 만들고 있다는 평가를 받고 있다.

올해 로드킬 예방 활동은 ▲3월 중 로드킬 방지 그물망 및 포집틀 정비 ▲도로로 유입되는 양서류 포집·구조 ▲구조 개체의 대체 산란지 방사를 중심으로 운영된다. 더불어 2026년에는 기존 대체 산란지를 추가로 확장·정비해 양서류가 안정적으로 산란할 수 있는 환경을 제공하고, 향후에는 이 공간을 생태교육장으로 조성해 어린이·청소년을 위한 자연·환경 교육에도 활용할 계획이다.

최영찬 오대산국립공원사무소 자원보전과장은 "국립공원과 주변 지역의 자연 생태계를 보전하기 위해 지역 주민과 자원봉사자가 현장에서 함께하는 협력 체계를 더욱 강화하겠다"며 "양서류 로드킬 예방 활동은 개체 수 보전뿐만 아니라 지역사회와 함께하는 생태 보호의 모범 사례로 자리매김하고 있다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동