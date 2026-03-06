[패치노트] 데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃·패스 오브 엑자일·나 혼자만 레벨업:어라이즈·일곱 개의 대죄: Origin 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 스마일게이트는 현재 개발 중인 신작 '데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃' 사전등록 페이지를 열고 웹 사전등록과 이벤트를 시작했다. 사전등록은 데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃 사전등록 페이지에서 참여할 수 있다. 사전등록에 참여한 모든 이용자에게는 SSR 등급 캐릭터 '우루스가와 키요미'와 프로필 프레임을 제공한다. 사전등록 소식을 SNS에 공유하는 이용자에게는 캐릭터 소환 티켓과 행동력을 추가로 지급한다. '데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃'은 현재 모바일과 STOVE(PC) 크로스 플랫폼으로 개발 중이며, 주요 콘텐츠 및 정보는 향후 순차적으로 공개될 예정이다.

스마일게이트, 신작 '데드 어카운트 두 개의 푸른 불꽃' 사전등록 페이지 오픈 [사진=스마일게이트]

카카오게임즈는 핵 앤 슬래시 PC 온라인 게임 '패스 오브 엑자일'의 신규 리그 '허상'을 오는 7일 업데이트한다. 이용자는 허상 공간에서 다양한 몬스터와 '아파루드' 마법사 등과 싸우며 진을 속박하고 있는 끈을 찾아 해방시키고 보상을 획득할 수 있다. 리그 보스 '사레쉬'도 새롭게 선보인다. 이용자는 리그 스토리를 진행하며 아파루드 세력과 전투하고 최종적으로 강령술사 '사레쉬'를 공략해 전용 아이템을 획득할 수 있다. 엔드게임 시스템도 전면 개편한다. 클래스 '사이온'의 신규 전직 '렐리쿼리언'도 공개한다. 시즌 21 '불길의 수호자들' 리그를 고정 콘텐츠로 편입한다. 6장부터 NPC 아일리트가 등장, 이용자는 보다 빠르게 리그 콘텐츠를 즐길 수 있다. 해당 리그에서 선보인 '기원의 나무' 시스템 등 인기 콘텐츠를 상시로 즐길 수 있다.

넷마블은 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'의 글로벌 공식 대회 '나 혼자만 레벨업:어라이즈 챔피언십 2026'을 4월 25일 잠실 DN콜로세움에서 개최한다. 예선은 오는 3월 12일까지 진행된다. 예선의 경우 아시아, 글로벌 리그로 참가 권역에 따라 구분되며 '에실 라디르', '저주받은 거인 아이베르크', '개미의 왕', '바루카' 등 4개의 스테이지 클리어 기록을 합산해 순위를 정한다. 각 권역별 상위 3명의 참가자는 4월 25일 한국에서 오프라인으로 열리는 본선에 진출한다. 본선 당일에는 1부에서 6명 진출자들의 경쟁이 펼쳐질 예정이다.

넷마블은 '일곱 개의 대죄: Origin'의 출시를 앞두고 특별 방송 '월드 프리뷰'를 오는 13일 오후 9시 공식 유튜브 채널을 통해 공개한다. 이번 방송은 한국, 일본, 글로벌 등 전 세계 이용자를 대상으로 각 지역의 특색에 맞춰 진행될 예정이다. 한국 방송에는 '오성균', '김수현', '릴카', '샘웨', '앙리형' 등 5명의 출연진이 등장해 게임의 세계관과 스토리 등 다양한 이야기를 나눌 예정이다. 일본 방송에서는 원작에 참여한 유명 성우와 인기 연예인, 유명 코스플레이어가 출연해 게임에 대한 다양한 이야기를 나눌 계획이다. 오는 15일 진행하는 글로벌 방송에서는 게임 소개와 미국 LA Live에서 진행되는 '엘리자베스 50인' 등장 이벤트를 생중계할 예정이다. 이번 방송에서는 게임의 주요 콘텐츠와 글로벌 론칭 계획이 공개할 예정이다. '일곱 개의 대죄: Origin'은 공식 사이트 및 구글플레이와 앱스토어에서 사전등록을 진행하고 있다. 참여하면 플레이 초반 성장에 도움되는 다양한 혜택을 받는다.

yuniya@newspim.com