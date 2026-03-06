NH농협생명, tvN 드라마 '세이렌' 제작 지원

보험조사관 주인공 작품에 협력... 보험사기 대응 메시지 관심

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = NH농협생명이 지난 2일 첫 방송을 시작한 tvN 신규 월화드라마 '세이렌'의 제작을 공식 지원했다.

'세이렌'은 의문의 사망 사건 뒤에 숨겨진 진실을 추적하는 보험조사관의 이야기를 그린 로맨스릴러다. 극 중 주인공 차우석은 치밀한 보험사기 사건의 진실을 파헤치며 긴장감 있는 전개를 이끌고 있다.

NH농협생명은 보험사기 문제가 보험산업의 신뢰와 직결되는 중요한 사안이라는 점에서, 관련 소재를 다룬 콘텐츠 제작에 협력하게 됐다. 이번 제작 지원은 보험산업의 건전성을 확보하고 사회적 책임에 대한 공감대를 형성하기 위한 노력의 일환이다.

NH농협생명 관계자는 "보험사기는 고객과 보험사 모두에게 피해를 초래하는 중대한 문제"라며 "보험사기 예방과 근절을 위한 노력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 NH농협생명은 보험사기 예방을 위해 내부통제 체계를 강화하고 있다. 또 보험사기특별조사(SIU)팀을 운영하며 의심 거래 모니터링과 현장 조사를 체계적으로 실시하며 유관기관과 협력을 통해 보험사기 대응 체계를 지속적으로 고도화하고 있다.

