유한양행, 한국거래소 '2025년도 공시우수법인' 선정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행이 지난 5일 서울 여의도 한국거래소 서울사옥에서 개최된 '2025년도 증권시장 공시우수법인 시상식'에서 '유가증권시장 공시우수법인'으로 선정됐다고 밝혔다.

공시우수법인은 유가증권시장 상장사를 대상으로 공시의 정확성, 적시성, 충실성 및 투자자와의 소통 노력 등을 종합적으로 평가하여 선정된다. 유한양행은 성실하고 투명한 공시를 통해 자본시장과의 신뢰를 강화하고 투자자에게 유용한 정보를 적시에 제공해 온 점을 높이 평가받았다.

유한양행 본사 [사진=유한양행]

특히 유한양행은 지속적인 공시 품질 관리와 내부 공시 프로세스 강화를 통해 공시의 신뢰도를 제고하는 동시에 투자자와의 원활한 소통을 위한 노력을 이어오고 있다. 이러한 활동을 통해 시장 참여자에게 정확하고 공정한 정보를 제공함으로써 자본시장의 투명성 제고에 기여한 점이 이번 선정에 반영됐다.

유한양행 관계자는 "이번 공시우수법인 선정은 투명하고 책임 있는 공시를 위해 지속적으로 노력해 온 결과"라며, "앞으로도 성실하고 정확한 공시를 통해 투자자와의 신뢰를 더욱 강화하고, 자본시장의 건전한 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 공시우수법인에 선정된 회사는 5년간 불성실공시법인 지정 유예(1회), 연부과금 및 추가·변경상장수수료 면제(1년) 등의 혜택이 부여된다.

sykim@newspim.com